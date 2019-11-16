fb ig video ETtoday search mobile

泫雅選擇公開戀情是不想欺騙！甜蜜告白男友DAWN：「他是我堅強的後盾」

> >

自從公開戀愛後這一對情侶檔可愛得相當火熱，離開舊公司後終於等到兩人的新作品，更選在同一天推出，泫雅以新歌〈FLOWER SHOWER〉性感回歸，而男友DAWN則是以〈MONEY〉重新出道，小倆口受訪時還開玩笑表示出專輯可是經過激烈競爭，不只拍MV想要比對方早，就連練習室使用也互不相讓，說是這樣說，但聽在粉絲們耳裡，可以說是超浪漫的競爭。

選擇公開戀情是不想欺騙

畢竟偶像公開戀愛確實不容易，以情侶之姿回歸的泫雅和DAWN，也大方聊起這段感情，泫雅透露當時對於決定公開戀情其實是相當困難的，心裡也很害怕，不過之所以想要誠實說出一切，是不希望欺騙粉絲，還要用謊言包裝更多謊言。DAWN也說：「如果有粉絲因為我們戀愛而受傷，真的很對不起。」

DAWN：「我非常尊敬她。」

此外，小倆口對於彼此的讚美也毫無保留，DAWN先是大讚泫雅沒有缺點，積極以及正向的活力感染自己，也表示非常尊敬她，而泫雅則表示雖然兩人的想法和風格天差地遠，但正因為這樣才是最有魅力的地方。

泫雅背後最堅強的後盾

「雖然他話不多，看起來冷淡，但他是我堅強的後盾。」泫雅這麼說，也甜蜜告白男友DAWN總能讓自己充滿自信，並且在舞台上能開心的表演，是個值得信賴、帶給自己力量的男人。

而你或許不知道，兩人在一起還是泫雅先向男方告白的，喜歡對方一陣子之後決定說出口。不過身為公眾人物，公開戀情真的是需要勇氣呀，祝福泫雅和DAWN能夠一直好好、幸福地愛下去，各位也一起來支持他們的全新作品吧！

Text ／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

超想躲進歐巴的大衣裡！孔劉、李敏鎬、李棟旭、蘇志燮，誰是你冬天的暖爐呢？

天心超唯美婚紗照曝光！和韓籍老公結婚3年，韓式婚紗風格浪漫破表

沒有在亂刺啦！泫雅、G-Dragon、貝克漢等明星們有意義的「字樣刺青」

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, DAWN, 泫雅
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡一個人都寫在臉上的4星座，連邊緣人水瓶都上榜

喜歡一個人都寫在臉上的4星座，連邊緣人水瓶都上榜

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

想擁有小松菜奈的減齡妝　先學會3：1化妝術，巴掌臉輕鬆GET

想擁有小松菜奈的減齡妝　先學會3：1化妝術，巴掌臉輕鬆GET

台北101出現倫敦樂園！　「耶誕禮物夢工廠」萌翻，路人直說：要融化了 林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待 看起來開朗，內心卻無法快樂　4種「微笑憂鬱症」徵兆你也有嗎？ 「資生堂百優乳霜」根本海洋拉娜平替版　日本女生抗初老神器超殺特價 泫雅選擇公開戀情是不想欺騙！甜蜜告白男友DAWN：「他是我堅強的後盾」 2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？ 討厭社交的天堂！倫敦理髮廳推「沉默服務」謝絕聊天盡情放鬆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面