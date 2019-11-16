泫雅選擇公開戀情是不想欺騙！甜蜜告白男友DAWN：「他是我堅強的後盾」

自從公開戀愛後這一對情侶檔可愛得相當火熱，離開舊公司後終於等到兩人的新作品，更選在同一天推出，泫雅以新歌〈FLOWER SHOWER〉性感回歸，而男友DAWN則是以〈MONEY〉重新出道，小倆口受訪時還開玩笑表示出專輯可是經過激烈競爭，不只拍MV想要比對方早，就連練習室使用也互不相讓，說是這樣說，但聽在粉絲們耳裡，可以說是超浪漫的競爭。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 1:44 張貼

選擇公開戀情是不想欺騙

畢竟偶像公開戀愛確實不容易，以情侶之姿回歸的泫雅和DAWN，也大方聊起這段感情，泫雅透露當時對於決定公開戀情其實是相當困難的，心裡也很害怕，不過之所以想要誠實說出一切，是不希望欺騙粉絲，還要用謊言包裝更多謊言。DAWN也說：「如果有粉絲因為我們戀愛而受傷，真的很對不起。」

DAWN：「我非常尊敬她。」

此外，小倆口對於彼此的讚美也毫無保留，DAWN先是大讚泫雅沒有缺點，積極以及正向的活力感染自己，也表示非常尊敬她，而泫雅則表示雖然兩人的想法和風格天差地遠，但正因為這樣才是最有魅力的地方。

泫雅背後最堅強的後盾

「雖然他話不多，看起來冷淡，但他是我堅強的後盾。」泫雅這麼說，也甜蜜告白男友DAWN總能讓自己充滿自信，並且在舞台上能開心的表演，是個值得信賴、帶給自己力量的男人。

而你或許不知道，兩人在一起還是泫雅先向男方告白的，喜歡對方一陣子之後決定說出口。不過身為公眾人物，公開戀情真的是需要勇氣呀，祝福泫雅和DAWN能夠一直好好、幸福地愛下去，各位也一起來支持他們的全新作品吧！

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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