孔曉振甩村姑形象　戴伯爵珠寶立刻變女神

▲伯爵舉辦Golden Oasis燦金綠洲頂級珠寶暨腕錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孔曉振近期在韓劇《山茶花開時》飾演單親媽媽，造型被封為「時髦村姑」，事實上她換上洋裝，戴上代言的伯爵（PIAGET）Golden Oasis燦金綠洲系列頂級珠寶，立刻拿掉「村姑」二字，變身為氣場強大的時髦女神，伯爵這一系列新作今首度在台亮相，台灣貴客喜愛的祖母綠、黃鑽，搶盡目光。

▲伯爵亞太區代言人孔曉振戴Golden Oasis 燦金綠洲頂級珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

伯爵燦金綠洲主題共有3個子系列，分別是探索陽光的光之嬉戲、演繹荒漠清泉的漠地之泉，以及沙漠中昂然生機的原生之花主題；伯爵同時匯集概念相呼應的頂級珠寶，例如祖母綠主石旁襯孔雀石猶如綻放玫瑰的手鐲、鑲嵌7顆由小至大排列Sunny Side of Life祖母綠的鑽石項鍊，都讓人聯想沙漠中綠洲或仙人掌的色調，後者是此次近13億元展覽中最高價的作品，身價近逼7000萬元。

▲「漠地蕾絲」孔雀石頂級珠寶鑽石腕錶（左）3,870,000元，此次珠寶展最高價的Sunny Side of Life祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊69,500,000元。

▲Rose Extraordinaire祖母綠頂級珠寶鑽石手鐲（左）10,100,000元，漠地之泉「極致魅惑」鑽石項鍊6,450,000元。

台灣收藏家對珠寶有高度鑑賞力，除了重視設計，寶石的等級、份量與是否有證書都是選擇珍藏的關鍵，伯爵除了引進精彩的祖母綠作品，同時展出豐富的黃鑽珠寶，黃鑽顏色達Fancy Vivid Yellow艷彩等級，當中一對靈感源自太陽光影的「黃金時刻」耳環，主石黃鑽淨度達IF等級，相當珍罕。

▲Play of Lights「黃金時刻」黃鑽頂級珠寶鑽石耳環31,600,000元。