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百齡譚 Ｘ 范特西跨界聯名出潮T　17年酒款染「青花瓷」驚艷現身

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▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

▲百齡譚與范特西限量聯名，搶攻年輕族群。（圖／百齡譚提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在 30 歲至 40 歲族群廣受歡迎的 Ballantine’s 百齡譚威士忌，今年針對品牌年度限量系列，找來周杰倫擔任創意總監的潮牌 PHANTACi 范特西合作，推出聯名限定版，以青花瓷與鯊魚迷彩意象注入包裝，結合品牌最經典之一的 17 年蘇格蘭威士忌，打造具有潮流靈魂的全新限量版。

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

Ballantine’s Ｘ PHANTACi 限量聯名外包裝以周杰倫經典歌曲青花瓷為發想，以濃淡的青花意象呈現該潮牌特有的鯊魚迷彩元素，兼具古風與新潮的詮釋，也呈現出所搭配的百齡譚 17 年酒款，擁有的清香與蜂蜜香甜的口感特色。

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

消費者購買 3 入百齡譚 17 年蘇格蘭威士忌聯名限定版，即可獲得聯名限量潮T，Ｔ恤背後搶眼的圖騰設計，搭配低調點綴的 2 品牌 LOGO，加上正面的百齡譚大Ｂ搭配藍色鯊魚迷彩圖騰，好穿搭亦時尚，全台限量千件於指定通路販售，售價 4,049 元。

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

百齡罈即起另於台北旗艦店內規劃為期兩周的 Ballantine’s X PHANTACi 聯名展示區，展示聯名限定款及限量聯名潮 T。從11／14 至 11／17期間，於主題拍照區拍照上傳個人 Instagram 或 Facebook 並 hashtag 活動指定文字，可抽聯名潮 T 並獲贈限量禮。而民眾前往位於旗艦店內的限定酒吧，即可免費兌換每日限量百齡罈 17 年威士忌風味試飲一杯。

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

▲百齡譚與范特西限量聯名。（圖／百齡譚提供）

JOHNNIE WALKER（約翰走路）也與 HBO 熱門影集《冰與火之歌》聯名，推出「A SONG OF ICE冰之歌」以及「A SONG OF FIRE火之歌」2 款酒款，將劇中2個主要的冰火象徵，以特殊材質包裹上瓶身，11 月起在台上市，建議售價 960 元。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

百齡譚, 范特西, 周杰倫, Ballantine’s, PHANTACi, 威士忌, 蘇格蘭威士忌
fashion.net

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