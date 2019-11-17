日本人氣彩妝UZU新作來了！11支進化版睫毛膏　捲翹、變色都可以

編輯／Emily 圖／翻攝自uz.team

日本美妝品牌FLOWFUSHI以眼線筆和睫毛膏著稱，而先前他們推出旗下新品牌UZU，第一項產品就先以眼線筆打響招牌。這次UZU再推出新作，則是將FLOWFUSHI的人氣商品MOTE MASCARA睫毛膏加上全新設計與包裝，推出多達11款的進化版睫毛膏系列。

UZU MOTE MASCARA睫毛膏系列，是沿用之前暢銷的MOTE MASCARA，在蒐集了使用者的建議後，將缺點加以改良，推出全新睫毛膏。這個系列共有11支，想要打造不同的效果，可以挑選專門的款式，每支都有特殊的效果。

這個系列會分三階段開賣，第一階段11月18日先上市的是6款功能型的黑色睫毛膏。每款有不同的刷頭設計，要捲翹、加長、根根分明或是粗黑濃密，都有對應的款式。其中有特殊的CLEAR、MICRO兩款，CLEAR可以修護乾燥的睫毛，妝效也更為持久～MICRO能刷到睫毛的每個細節，刷頭是正方形加2.5mm微型刷子，可以細膩的上妝。

▲左邊是可以修護乾燥睫毛的CLEAR款，右邊是正方形加2.5mm微型刷頭的MICRO款。

第二階段12月6日上市的是另外5款彩色睫毛膏，顏色有酒紅、棕色、銅色、深藍色和墨綠色。豐富多樣的色彩，適合搭配鮮豔大膽的妝容。之後在2020年春季，全款11種預計會在各地開賣，每支價格都是1,800日圓（不含稅），之後上市也想買來用用看。

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這款睫毛膏還沒上市，不過日本還有很多好用的睫毛膏，dejavu就是很多人激推的睫毛膏品牌。同樣有針對不同睫毛效果，推出多種款式，塗起來均勻不結塊，重複刷在睫毛上也不糾結，可以刷出濃密的效果～

在 Instagram 查看這則貼文 デジャヴュ公式（@dejavu_official.jp）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 1:18 張貼

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