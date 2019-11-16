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林志玲9個勵志愛情金句：可以期待兩人共處，也要享受一人的獨處

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▲▼志玲姐姐公益年曆，林志玲、AKIRA。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲與老公AKIRA將在11 /17在台南舉辦婚禮。（圖／林志玲工作室提供、翻攝自林志玲FB、IG）

編輯 / Lily

你是不是也在愛情中跌跌撞撞，到了適婚年齡開始乾著急，應該將就身邊的對象，把未來交給他？志玲姊姊單身時，大家比他更心急，但她很知道自己要什麼，終將讓愛情開花結果，閃婚幸福到爆炸，若你還在徬徨，看看她曾說過的話，或許能給你一點力量。

1.只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧我。

2.愛情是一瞬間的禮物，我想～需要勇氣、包容、無私、妥協、天真～才能將一瞬間化成一生的陪伴。

▲▼林志玲9個勵志愛情金句。（圖／翻攝自林志玲FB、IG）

3.如果我很愛很愛那個男人，同時可以看得見我們的未來，或是我想要和他一塊築起未來，我願意放棄所有，跟著他走，願意去賭。

4.當真正屬於我的愛情來臨時，我最想做的事情是，和他手牽手走在陽光裡。

▲▼林志玲9個勵志愛情金句。（圖／翻攝自林志玲FB、IG）

5.愛是生命中不可或缺的養分，就像呼吸一樣，愛種下種子。需要灌溉需要付出，存在包容，就會綻放花朵。有愛，一切都踏實。

6.我們當然可以期待兩個人的共處，但是當妳一個人的時候，就應該享受一個人的獨處。

▲▼林志玲9個勵志愛情金句。（圖／翻攝自林志玲FB、IG）

7.女人總容易在愛情裡迷失，但，愛情不應該讓人失去自我，忘記自己的中心在哪裡。

8.愛情，是一輩子的學習吧，或許當你有幸碰到真正對的那個人時，就可以在愛情裡，仍舊做真實的自己。

▲▼林志玲9個勵志愛情金句。（圖／翻攝自林志玲FB、IG）

9.面對人生不斷的變化，女人要有能力喜歡自己，選擇快樂。人生有很多事情，其實都無法盡如你意，會有各種磨難，要用時間跟經驗去換一些失敗才會成長。

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關鍵字：

林志玲, 結婚, 愛情, 金句
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