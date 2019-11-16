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Balenciaga 2020春季系列搶先逛　寬肩西裝、小牛皮相機包現在就該投資

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編輯／Duke

今年9月時，Balenciaga舉辦了2020春夏系列時裝秀，在創意總監Demna Gvasalia的引領下，出現了許多他喜愛的水洗丹寧、Oversize風格，而Balenciaga作為近年最具人氣的品牌，每樣單品的設計都受到矚目，近日，該品牌便揭曉了2020春季系列的型錄。

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春夏系列時裝秀出現許多水洗丹寧、Oversize風格。（圖／翻攝自Balenciaga）

從Balenciaga 2020春季系列的圖片可以觀察到，服飾多以Oversize大衣、寬肩西裝外套以及色彩鮮豔的連身洋裝為主；鞋款則是出現大量的靴子、樂福鞋、高跟涼鞋以及Track 2球鞋，而包款部分出現大量的Hourglass沙漏包、手拿包以及手機包。

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲服飾多以Oversize大衣、寬肩西裝外套以及色彩鮮豔的連身洋裝為主。（圖／翻攝自Balenciaga）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲靴子、樂福鞋、高跟涼鞋以及Track 2球鞋成為本季出鏡率最高的鞋款。（圖／翻攝自Balenciaga）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲包款部分的設計也相當有水準。（圖／翻攝自Balenciaga）

全新的Balenciaga 2020春季系列，目前已於官網開放預購，而全品項將於明年初在官網、專櫃以及指定專賣店發售，定價區間從美金370元（約台幣11,100元）到美金5,065元（約台幣152,000元）不等，有興趣的朋友，都可以到官網查看更多的設計細節喔！

此外，Gucci創意總監Alessandro Michele，日前也宣布「Gucci Pin」世界巡迴期間限定店正式啟動，而首站已於11／5在香港廣東道店開幕，隨後則會移師日本福岡岩田屋、韓國城南現代百貨板橋店、美國丹佛Cherry Creek Shopping以及法國巴黎Galeries Lafayette，其中，此次的期間限定店Gucci也與Google合作帶來Gucci專用地標，而民眾可以透過Google地圖輕鬆找到新店點的位置。

▲Gucci Pin。（圖／翻攝自Gucci）

▲「Gucci Pin」世界巡迴期間限定店正式啟動。（圖／翻攝自Gucci）

然而，「Gucci Pin」世界巡迴期間限定店，亦有推出眾多獨占款式，而香港廣東道店除了以Gift Giving系列為主打外，還將「花卉」訂為設計重點，並運用在帽款、錢包、鞋款、手帕等單品上。

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲Balenciaga 2020春季系列。（圖／翻攝自Balenciaga、Gucci）

▲將「花卉」訂為設計重點，並運用在帽款、錢包、鞋款、手帕等單品上。（圖／翻攝自Gucci）

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關鍵字：

Balenciaga, DemnaGvasalia, 水洗丹寧, Oversize, 闊肩西裝外套, 連身洋裝, Gucci, AlessandroMichele, GiftGiving
fashion.net

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