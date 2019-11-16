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試・開箱／雪國風毛毛靴還防水　CP值超高女生都該備一雙

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▲AIGLE秋冬靴款又可愛又防水，女生必備啊！。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

法國時尚品牌AIGLE今年（2019）秋冬以冰天雪地為設計概念，將雪國風情注入到服飾設計上，服裝上運用許多北歐幾何線條，為冬裝打造出活潑風格，其中秋冬主打的兩款靴子更是超可愛，搭配秋冬大勢「毛毛材質」更萌了。

▲AIGLE 2019秋冬。（圖／AIGLE 提供）

▲AIGLE今年秋冬以雪國風為主題。（圖／品牌提供）

《ET FASHION》此次也開箱了秋冬主打靴款，短靴採用GORE-TEX材質，有防潑水的效果，對於台灣的溼冷天氣來說，是每個女孩鞋櫃必備的款式。

▲AIGLE 2019秋冬。（圖／AIGLE 提供）

▲GORE-TEX雪地保暖靴，售價NT$8,800元。（圖／品牌提供）

真皮鞋面加上靴筒處飾以仿毛，外型可愛又兼具保暖與防水功能，時尚之餘也是款功能靴款。鞋底採用橡膠材質，防滑效果也能在雪地、濕滑地面來個旋轉貓步，讓穿上的人步伐依舊輕快。

▲AIGLE 2019秋冬。（圖／AIGLE 提供）

▲GORE-TEX雪地保暖靴推出三色，黑、駝、巧克力色，都是百搭的大地色系。（圖／品牌提供）

另有推出一款長靴，異材質拼接的設計，採用天然橡膠拼接絎縫布料，天然橡膠配以深淺藍色線條，呼應雪國白雪皚皚的畫面，上半部的拼接絎縫面料，則用綁帶、短毛材質裝飾，為冷冽冬日捎來暖意。

▲AIGLE 2019秋冬。（圖／AIGLE 提供）

▲AIGLE 2019秋冬。（圖／AIGLE 提供）

▲時尚保暖長靴，售價NT$5,800元。（圖／品牌提供）

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陰雨綿綿的天氣穿著AIGLE防水靴款出門，與狼狽落湯雞從此絕緣，隨時隨地保有像優雅法國女人一般的自信氣勢。

▲AIGLE 2019秋冬。（圖／AIGLE 提供）

關鍵字：

試・開箱, 試開箱, ET Unboxing, AIGLE, 短靴, 雪靴, 秋冬, GORE-TEX
fashion.net

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