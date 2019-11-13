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【奧斯塔羅】最近在哪方面會運勢大發？

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▲最近在哪方面會運勢大發？。（圖／奧斯塔羅提供）

生活中總有運勢起伏
有許多事情需要面對
如果你也好奇接下來的運勢

那就跟著奧斯老師一起來看看
最近在哪方面會運勢大發？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，接下來的運勢顯得平淡許多，這樣的牌組代表休息與觀察的含意，因此運勢將不會有太大的起伏，不過，奧斯老師要提醒，工作之餘還是要適時的休息一下，畢竟，這樣的牌組暗示著生活忙碌以及工作上的煩躁，因此接下來就要注意一下自己的身體狀況，將會有輕微的頭部狀況會出現，要多注意了。

牌ll

選到這組牌的朋友，你的貴人運勢挺旺的，這樣的牌組代表照顧與幫助的含意，接下來在工作上或是生活中都有貴人相助，如果你目前正遇到些問題與狀況，可要趕快向周遭的朋友詢問或表示。另外，若目前單身的朋友，接下來也可以留意周遭朋友，因為這樣的牌組稍稍隱喻了桃花運勢的狀況，有機會在目前的環境遇到桃花對象唷！

牌lll

選到這組牌的朋友，接下來的金錢運勢挺旺的，這樣的牌組代表金錢運與投資運勢，若是你目前有觀望已久的投資標的，那奧斯會建議你可以準備入場了；而若是業務類型工作的朋友，接下來可以多留意舊有的客戶，這將有機會為你帶進更多的業績，；一般工作或是自有公司的朋友，除了有調薪的機會之外，自有公司的朋友也會有更多合作機會上門，可要好好把握接下來的良好金錢運勢囉！

牌lV

選到這組牌的朋友，運勢還算不錯，這樣的牌組代表意志力與成功，所以你會發現在接下來自己都能解決許多工作上的問題，並且對於工作的掌握度與目標都會更加明確，不過，奧斯老師提醒你，接下來主管將會指派你新的工作任務，但別擔心，因為這樣的牌組多半顯示你能將工作做得盡善盡美，並且有機會在主管之間獲得更好的評價，一定要好好表現囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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