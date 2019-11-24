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裝咖啡選陶瓷、隨身帶選不鏽鋼　依「用法」選保溫杯最OK

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▲保溫杯,冬天。（圖／記者蔡惠如攝）

▲選保溫杯以用法來選購最聰明。（圖／記者蔡惠如攝、膳魔師提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

涼意漸漸襲來，加上近年環保風氣增長，現在正是添購保溫杯的好時機，市售保溫杯除的不鏽鋼，其實還有陶瓷等內層材質可選擇，選擇最好最貴的不如選擇「最適合自己」的，如何正確選擇保溫杯，最方便的方式是從「日常用法」下手。

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▲保溫杯。（圖／翻攝Her）

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不鏽鋼材質
不鏽鋼材質的特色就是重量輕，方便攜帶，但不建議盛裝咖啡、果汁或碳酸飲料，有可能殘留異味且不好去除，材質其實只要選擇304或316不鏽鋼就非常安全，但要注意若喝起來有鐵鏽味，代表已經受損，不要再使用換個新的吧，清洗也不要用鐵刷，用熱水清洗內瓶，不需要使用清潔劑，然後倒扣晾乾即可。

陶瓷塗層保溫杯
其概念就是在不鏽鋼材質上噴上一層陶瓷塗層，利用陶瓷毛細孔小或無毛細孔的特色，可以盛裝咖啡、果汁或茶等飲料，跟家中的陶瓷馬克杯一樣，不會染色也不會殘留異味，而且重量輕易於攜帶，但因為塗層相當薄，刷洗時不要過於用力，此外若受到外力摔落，也可能會導致剝落。

陶瓷保溫杯
陶瓷保溫杯就是在盛裝的內層採用陶瓷製作，耐刷洗之外，也不會有異味，但外層與不鏽鋼結合並作真空斷熱，在保溫的效果上會比上述2種保溫杯低，且重量也較重，不適合移動攜帶，適合坐班公視的上班族或是在家裡使用。

【保溫杯推薦】

韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶9件組
採用304不鏽鋼，各保溫瓶罐都有不同的特色，1500毫升容量大，熱飲、熱湯皆可盛裝，瓶口寬廣，倒取食材與清潔皆容易；400毫升保溫杯採用一按即開閉的新式設計，瓶身可拆解能輕鬆的徹底清潔；1300毫升的雙層保溫罐，上層可做為便當盒、下層可裝熱湯、熱粥，攜帶方便，原價2,980元，特價2,888元。

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▲Her保溫瓶組。（圖／公關照）

▲保溫杯。（圖／翻攝Her）

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鍋寶超真空陶瓷保溫杯組
採用陶瓷內膽，不怕金屬味，也不卡汙不吃色，有防滑杯墊設計，不但具吸音防震效果，放置桌面也不易傾倒，更適合辦公居家使用。

▲保溫杯。（圖／翻攝Her）

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關鍵字：

保溫杯, 保溫瓶, 選購, Her
fashion.net

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