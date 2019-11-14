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【奧斯塔羅】為何曖昧對象始終不表白？

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▲為何曖昧對象始終不表白？。（圖／奧斯塔羅提供）

明明挺曖昧的
也像情人了
但對方怎麼不開口呢？

如果你目前也困在某段曖昧關係
那就跟奧斯老師一起來看看
為何曖昧對象始終不表白？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，如果你目前有正在曖昧關係中的對象，那奧斯會說你還可以等待一下，這樣的牌組代表對方對你有興趣，只是遲遲未開口，原因為他還在觀望你是不是一個穩定的對象，而這樣的牌組屬於理性方面，所以多半也暗示這對象並不是想要玩玩而已，只是因為他比較理性，因此如果你也挺喜歡這對象的話，不如等等表現一下自己囉！

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選到這組牌的朋友，這樣的牌組就不太好了，如果你目前有曖昧中的對象，那你要多觀察一下囉！這樣的牌組代表欺騙以及不老實，奧斯會說這樣的對象，可能還有其他對象正在觀望，因此他想多認識，然後從裡面挑選一個自己最喜歡的，所以奧斯才會說，最近的相處要多觀察一下囉！

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選到這組牌的朋友，如果你目前有走得比較近的對象，那你可要多積極一下了，這樣的牌組代表等待以及害羞的狀況，如果目前這對象對你有興趣，但卻不敢表示心意，那你不如多做點球給對方，那麼兩人就有很大的機會可以往下一階段邁進喔！

牌lV

選到這組牌的朋友，如果你已經和這對象發生關係了，那就識相的離開吧，但還沒發生關係的話，那你一定要保持好身體界限，這樣的牌組要奧斯提醒你，這對象只是想要與你發生肉體關係而以，所以請多花點時間觀察這對象，並且多多保護好自己，畢竟，這樣的牌組也暗喻了爛桃花的存在喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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