風．LUXURY／你不能不知的寶璣7大風格　藏秘密簽名防偽錶

▲寶璣Classique經典系列7337黃K金月相腕錶，1,252,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）即日起至12月底，於台北101專賣店舉辦傳奇珍藏特展，從展出錶款可領略品牌經典風格，例如Héritage傳承系列3661白K金酒桶型鑲鑽腕錶，面盤展現機刻雕花（Guilloche）紋飾之美；Classique經典系列 7337黃K金月相腕錶的面盤布局則來自古董懷錶；而Classique經典系列 5247玫瑰金計時碼錶呈現大明火琺瑯面盤工藝。

▲寶璣Héritage傳承系列3661白K金酒桶型鑲鑽腕錶（左）1,077,000元，Classique經典系列5247玫瑰金計時碼錶1,477,000元。

寶璣的作品辨識度極高，因為錶款均擁有為人熟知的七大風格，包括獨立編號、秘密簽名、手工鑴刻、寶璣針、寶璣數字、焊接式錶耳、錢幣紋，當中有裝飾意涵、也有認證品牌出處之意，無論最初設計用意為何，均已成為品牌的DNA。

▲獨立編號確認腕錶來源與出處。

獨立編號

在寶璣製錶初期，開始為每只錶款刻上獨立編號，以便收藏家確認腕錶的來源及出處。

▲杜絕偽造錶款而生的秘密簽名。

秘密簽名

寶璣在18世紀受到貴族名流的歡迎，竟成為仿冒的目標，因此寶璣於1795年開始在面盤上以機器鐫刻秘密簽名，只會在光線以斜角照射下才會呈現的隱敝簽名，時至今日大部分的寶璣腕保仍保有此特色。

▲機刻雕花紋路是寶璣引以為傲的工藝。

手工鐫刻

1786年開始，寶璣為面盤手工鐫刻紋飾，雖然非此技法的創始者，但絕對是發揚光大的推手，於面盤呈現巴黎釘紋（Clou de Paris）、大麥紋（Barleycorn）、太陽放射紋（Sunray）等超過20種機刻雕花紋路，各功能區塊以不同的雕花紋飾，更為清晰易辨，同時也達到裝飾效果。今日寶璣工匠仍採用傳承超過百年、準確度達1/10毫米的雕刻機，鐫刻出複雜圖案。

▲鏤空偏心月形針尖的寶璣指針。

寶璣指針

1783年寶璣設計了纖細、前端有一空心圓點的指針，更精確形容是鏤空偏心月形針尖，成為最品牌經典之一，也被其他品牌廣泛運用，被暱稱為「寶璣針」。

▲寶璣數字與刻度風格優雅。

寶璣數字

細看面盤上的數字與分鐘刻度，原來暗藏小心機，寶璣最初的錶盤的時符有小星分鐘刻度與百合花五分鐘刻度，到1790年發展成今日的式樣，搭配寶璣數字，風格優雅，目前寶璣琺瑯面盤錶款仍沿用這套原創的數字時符。

▲焊接式錶耳兼顧美觀與耐用性。

焊接式錶耳

錶耳直接焊接於錶框上，除了美感考量，更具堅固特色，但製作難度在於鍊桿的孔眼必須打得精準才能確保錶殼的防水性；此外，品牌將錶帶固定於2個錶耳之間是靠螺絲拴完成，取代一般的彈簧桿。

▲錶殼錢幣紋裝飾是寶璣一大特色。

錢幣紋

錶殼上的凹槽裝飾是寶璣著名的特徵，工匠把坑紋冷軋到錶框上，並以機械夾鉗緊以手工製成，形成如錢幣般的坑紋。