不減肥不健身　巴黎女人維持纖細的2個秘密

▲巴黎女人維持體態的方法，來自於他們的生活習慣。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

我們承認女人有很多種，巴黎女人也一樣，他們有多種面貌與風格，但大部分的共同點，便是令人視覺愉悅、合宜的身材，巴黎女人注重身材是出名的，原因來自於社會觀感的壓力，還有自身的追求，然而在日常生活中培養出習慣，比吃肥後狂上健身房或痛苦節食要來得更有邏輯，他們的纖細身材，來自2個重點。

▲走在路上各自有各自的風格，但多半都有高挑纖細的身型。

走路

大家都知道久坐的危害，但一坐上辦公椅盯著螢幕，就像是被催眠般完全失控，你時常有「天啊居然已經快下班了！」的想法嗎？在驚訝之時順便回想你的屁股有多久沒離開座位，這才是更加恐怖的事。

1個小時內最好抽出5分鐘離開你的座位去走走，無論是要上廁所、沖杯咖啡還是走出去講講電話，中午吃飯時最好挑路程較遠一點的餐廳，或是下班後提前1、2站下車，散散步也可以順便去超市買晚餐食材，而在通勤中最好用站的，這樣難道比硬擠出1小時去健身房被操得半死還要累嗎？

▲散步在美麗的城市街道，就是一個維持體態的好方法。

節制

這部分絕對不是叫你節食，巴黎女人一天三餐是很正常的，這樣讓他們身體代謝循環更加健康，甚至他們還會吃甜點，重點就在「7分飽」，吃到一個程度就該停嘴，這才是你要學習的功課，而不是有一餐沒一餐的覺得自己好可憐。

或許你覺得只吃7分飽還是很痛苦，這樣想會讓你比較好過，吃10、11分飽，反而讓你的身體比肚餓更難受，另一個訣竅就是慢食，在開始進食之後，大腦至少需要20分鐘才會收到腸胃發出的「我吃飽了」的指令，如果你一個便當花15分鐘嗑完，自然容易吃得過量，此外在開始點菜時便要克制自己的慾望，寧願之後加點也好過吃不完煩惱。

▲懂得節制自己的進食量，不要吃得過飽，久而久之就成習慣。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App