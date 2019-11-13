辣到爆汗也神美！網激推：「粉持久」跑完10K依然很可以

▲雅詩蘭黛的粉持久粉底液好用到出名，就連吃辣爆汗都不怕。（圖／翻攝自美妝公社）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有網友在《美妝公社》詢問大家心目中超強持妝的粉底是什麼？她分享日前事件讓她再次體悟到雅詩蘭黛的粉持久強大威力，引起超多網友共鳴，直說這款粉底拿去跑10K都沒問題。

▲品牌不用打廣告就默默賣。（圖／翻攝自IG/esteelaudertw）

網友和朋友好奇吃了日本超辣的「18禁咖哩」，對吃辣有自信的她，吃到後來胃灼熱、全身爆汗，狼狽至極的去上了廁所，站在鏡前卻發現妝、沒、花，臉上妝容幾乎完好如初。

她分享原以為在爆汗之後的臉，應該融妝融得很可怕，沒想到一切都是自己多慮，真的讚嘆粉持久粉底液，感覺下次可以挑戰帶著它跑路跑了，最後還不忘呼籲大家如果想體會人生新境界的話，歡迎挑戰一下18禁咖哩。

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這則貼文意外釣出許多粉持久的愛用者，有網友分享：真的好用！尤其在夏天是我的糖蜜，更有人真的塗了它去跑10K，跑完之後底妝真的很可以！雅詩蘭黛真的超強大，非常推。整體來說粉持久是混合、油性肌膚的救星，若你是乾肌，可以試試看另一款粉保濕粉底液。

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