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日妞秋冬靠「方頭鞋」打天下　輕鬆搭出時髦風範　還不快去敗一雙？

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▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

除了鞋款的不同會讓穿搭起來的造型呈現出不一樣的風格感之外，鞋型的差異也會造就出個性有別的穿搭印象。尖頭的設計展演出的是幹練、成熟的感覺，圓頭鞋則是給人乖巧、好搭配的印象；而接下來幾季一定不能錯過的就是給人時髦、個性感十足的方頭鞋履了！

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

在入秋以後造型講求慵懶的舒適印象，日本女生也紛紛換上平底的方頭鞋履來帶出輕鬆的時髦韻味。沒有多餘的裝飾，素面簡單的方頭鞋履意外以清晰的角度來凝聚目光吸引力。參考以下方頭平底鞋的穿搭示範，相信也讓你迫不及待想嘗試看看這個簡約好搭又能在流行前端的鞋款。

方頭鞋 #Look 1

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

以米白兩色為穿搭重點，簡潔感的造型營造出滿分的好感印象。不想破壞這份簡單的感覺，鞋履選擇相近色調並以方頭為造型就能不出錯。

方頭鞋 #Look 2

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

輕鬆的造型氛圍透過舒適的 T-shirt 與針織寬褲被完美的表達出來，全身的秋季色彩使衣著給人一股舒適感受。搭配上方頭鞋，將溫柔與性格兩種風貌搭配的恰到好處。

方頭鞋 #Look 3

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

迎來秋季，也意味著可以開始穿上針織、燈芯絨等季節單品。清晰的線條讓簡約的造型也能擁有理想的穿搭印象，輔以方頭鞋履，個性與淑女感兼具的風格提升了整體衣著的迷人氣息。

方頭鞋 #Look 4

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

one-tone 的穿搭最適合秋日裡快速完裝外出造型，不僅服飾要選擇同一色系，就連配件也得顏色一致。此時再透過方頭鞋的搭配就能完整地呈現時髦的衣著印象。

方頭鞋 #Look 5

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

輕鬆的針織褲款以吊帶褲的設計削弱了太過休閒的衣著感，而鞋子部分只需搭配上方頭款式就能中和出日常又不失禮節的俐落裝扮。

方頭鞋 #Look 6

▲方頭鞋穿搭。（圖／FACY 提供）

秋冬兩季少不了以長版開襟衫穿搭出層次造型，再加上領巾以及寬褲的搭配就能讓服裝充滿引人注目的細節。若想增添時髦分數的話，不妨選擇方頭鞋就能讓自己及時跟隨上風尚腳步。

Photo : WEAR

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