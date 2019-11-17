奧斯塔羅12星座一周運勢1118-1124　巨蟹偏財運大爆發、單身水瓶開桃花

20191118-1124奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛事業運最旺！下周學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就想著之後要如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方喔！

TOP2：魔羯愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，並且對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

TOP3：巨蟹財運最旺！下周偏財運相當良好，投資或是理財方面，只要學習剛毅果斷或許能為你進點小財喔！

本周需注意星座

1.雙魚事業運需要留意：面對目前的學／事業，都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退在學／事業方面顯得更加明顯，一切將呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意囉！

2.射手愛情運需要留意：雙方下周在感情上出現了點困難，因此互動與溝通都減少許多，某種程度來說是因為自我信心的消退，進而開始懷疑對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況。

3.天蠍財運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：98

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來，而很多事情也都必須要親力親為去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，並妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，才會比較好。

金錢運勢★★

解析：下周偏財運勢不佳，要多注意投資上的風險以及花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意了。

金牛座

開運顏色：褐色

幸運數字：81

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友思緒清晰也活絡許多，如是需要動腦的時期，下周會是值得好好把握的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，不過，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但也因為這樣導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就想著之後要如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

雙子座

開運顏色：紫色

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友，需多加注意手邊的事情，因為這都會在下周受到許多阻礙，而部分事情下周都有停止的可能，並且都是沒有徵兆的，所以也讓自己不知所措，另外，下周要注意自我內心理念的停止，因為下周並不是太順遂的一周喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下周有不小的爭執機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖然不致於分開，但也意識到現況不是太好，將會開始尋找新的方法增進雙方的感情熱度。

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業的壓力突然增加起來，讓你感到許多不悅，並且無法忍受的狀況也在下周明顯許多，因此下周要適時的排解自我壓力喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都不是太好，將有破財的可能，因此下周不建議有投資動作，多觀望一陣子比較好。

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字： 41

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹的朋友，強而有力的行動將充斥在你的生活中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有想做的事情，但卻未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握喔！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且也有一部分來自肉體關係，但即便如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作環境有高度的認同感，面對工作也願意花費心思去做，並且樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，投資或是理財方面，只要學習剛毅果斷或許能為你進點小財喔！

獅子座

開運顏色：綠色

幸運數字：85

整體運勢★★★

解析：獅子朋友在下周面對事情都顯得提不起勁，而這樣的狀況主要來自冷漠感的提升，因此面對周遭的人、事、物都冷冷淡淡的，雖然不會影響太多，但下周要適時提起點熱情面對人、事、物會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了愛情中的熱情。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，存在對自己未來感到無力的狀況，甚至也有在職場上出現口角的隱喻，所以下周一定要好好管理自己的情緒才會比較好喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

處女座

開運顏色：藍色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周呈現休息的狀態，而這也讓處女朋友一直以來的緊繃在下周可以稍稍喘息一下了，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是習慣找事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終處於忙碌的狀態喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情願意尋找些變化，面對長久以來的相處也感到些許的厭煩，因此下周將積極透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，所以下周會是穩定前進的一周。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，積極想突破現況，原因為自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐，會是件好事。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備進場投資囉！

天秤座

開運顏色：灰色

幸運數字：32

整體運勢★★

解析：下周天秤座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那些微的驕傲，適時接受外援情況會改善許多。

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，若在心裡不願踏過去，有時只會讓自己倍感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時調適自己避免為此影響到工作喔！

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

天蠍座

開運顏色：橘色

幸運數字：15

整體運勢★★

解析：下周將會是天蠍朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，也將連帶產生對自我的疑慮，奧斯建議下周面對事情時，要在堅定一些，不然容易空忙一場。

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周下降許多且連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，這樣對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作與學業有許多想法，但卻無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

射手座

開運顏色：天空藍

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠，另外，下周情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在，奧斯提醒下周射手朋友要多注意情緒上的控管，避免因事情的不如意影響到了自己，另外，多注意自身能力到哪，才能避免接一些超出自我能力的工作。

愛情運勢★★★

解析：雙方下周在感情上出現了點困難，因此互動與溝通都減少許多，某種程度來說是因為自我信心的消退，進而開始懷疑對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面的掌握度降低，將讓自己稍稍的面臨困境，奧斯提醒下周面對問題要多敞開自己接受外援比較好喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，有機會讓自己多花錢，要多注意囉！

魔羯座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：53

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素，將充斥在魔羯朋友下周的生活中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，而那樣的熱情與活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，若忙碌好一陣子的朋友，下周也有機會獲得充分休息，可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，並且對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，讓一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖然短期內看不到報酬，但放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

水瓶座

開運顏色：銀色

幸運數字：62

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己對事情的掌握度提高許多，並且讓周遭朋友對於你感到安心，特別是如果一直以來堅持或努力某些事情的朋友，下周也可以看到成功的曙光，奧斯建議要好好把握下周。

愛情運勢★★★★★

解析：下周兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也願意為這段情感付出，而單身的朋友，下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場，要多注意一下了喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，踏實的工作態度為立下不少良好的基礎，而業務性質的朋友或有加薪機會的朋友，下周也有望捎來些好消息，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，另外，投資方面也可以多留意，因為下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

雙魚座

開運顏色：黃色

幸運數字：11

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友顯得束縛許多，並且事情做起來也不是那麼得心應手，而這樣的感覺有一部分是自己所導致，因為許多過往失敗的經驗將在下周重新浮現，這讓你做起事不那麼有信心，因此奧斯提醒下周要多注意自己的狀況，不要讓經驗或舊想法束縛住自己喔！

愛情運勢★★★

解析：面對目前的感情感到些許的不情願，因為對方或你給了對方些許的壓力，並且將對方抓得太緊，而原因來自不安全感的增加，因此下周要多給另一半空間喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對目前的學／事業，都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退在學／事業方面顯得更加明顯，一切將呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，因為被套牢的可能性將在下周大增要多注意囉！

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