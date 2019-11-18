「黑色高筒帆布鞋」壞了必定再買一雙　看日妞8種搭配法，各種風格都適用

每每在準備造型時，當身上的衣著單品都已經完善時，就是到了抉擇搭配鞋款的時候了。雖然說服裝風格已經大致擬定，但隨著穿著鞋子的不同又會再次讓衣著感發生變化。特別淑女感、又或是太過於運動風似乎都不是近期展演時髦的好選擇，那麼帶點休閒又有些童趣感的帆布鞋相信就能為造型迎來相對理想的模樣。

隨著天氣越趨秋冬，想穿搭帆布鞋時不妨就選擇百搭又經典的高筒黑色款吧。幾分運動印象，又有著像是靴款的鞋型線條，怎麼搭配都能展演出出色的穿搭感。參考以下日本女生的黑色高筒帆布鞋造型，相信你也會想複製這些簡單又時髦的衣裝。

黑色高筒帆布鞋 #Look 1

搭配很有輕鬆感的丹寧長褲可以說是帆布鞋的定番穿搭，雖然長褲的褲管讓帆布鞋的鞋筒遮住了，但隨著身體動作不經意露出高筒的部份也讓人下身多了點層次感。

黑色高筒帆布鞋 #Look 2

簡約感的服裝成熟偶爾不免會會讓成熟感大增，若想要將整體造型減低年齡，不妨就從俏皮的高筒帆布鞋改變衣著氣息。

黑色高筒帆布鞋 #Look 3

長版上衣或洋裝一入秋後就適合在選搭一件長褲來營造出層次效果，而近期相當流行的開岔長褲若搭配上高筒帆布鞋就能夠讓腳部的線條更增搶眼度。

黑色高筒帆布鞋 #Look 4

印花的長裙往往給人一股輕淑女的氣質，若想成功混搭出風格印象時，建議可以以棉料 Tee 以及帆布鞋搭配出休閒女孩感。而利用高筒的設計藏起裙下的肌膚線條尤其適合在秋冬時節穿搭。

黑色高筒帆布鞋 #Look 5

大圓傘群可以穿搭出幹練感又可以打造出清新氛圍，是許多女生必備的長裙款式。只要更換鞋款就可以變換衣著感受，偏好休閒時髦感的話就直接以黑色高筒帆布鞋搭配就對了。

黑色高筒帆布鞋 #Look 6

意外可以修飾出理想線條的直筒長裙是近日日本女生穿搭率相當高的單品，通勤時搭配高跟鞋就可以很有微正式的服裝氛圍。但只要換上高筒帆布鞋，卻又能即刻給人運動混搭的好感衣裝。

黑色高筒帆布鞋 #Look 7

可以快速完成造型的 one-piece 是秋冬偷懶穿搭的好夥伴。未免少了造型感，不妨就挑選剪裁特殊的設計單品，若是有開岔設計時再搭配上高筒帆布鞋就能為整體提升聚焦效果。

黑色高筒帆布鞋 #Look 8

層疊式的穿搭是秋冬兩季不可避免的造型法，格紋單品也是能輕鬆創造出層次的單品之一，此時的鞋款可以選搭黑色的帆布鞋，再透過高筒設計為雙腳造型輕鬆收尾。

Photo : BAYCREW'S

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