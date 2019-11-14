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日本女生上班不准戴眼鏡？4理由曝光　推特掀起「#メガネ禁止」抗議

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash

女性在職場上的衣著常會受到許多規範，平常沒仔細想或許習以為常，但若換到男性身上卻有不同標準。在日本居然有許多企業禁止女性戴眼鏡上班，這樣的事情被報導出來後引起公憤，許多人便在Twitter轉發抗議「禁止戴眼鏡」的Hashtag，被許多人響應聲援。

▲戴眼鏡上班。（圖／翻攝自unsplash）

這些日本企業禁止女生戴眼鏡的理由很多，有因為戴起來看起來冷漠、沒禮貌，也有因為與上班制服不搭，像航空業、百貨、餐飲的服裝，戴上眼鏡就不夠美觀。這些原因並非工作考量的正當理由，幾乎都是只是主觀的審美觀受，而且對於男性員工卻沒有相同的規定，從這個禁令中，可以看到對女性的不公平待遇。

▲戴眼鏡上班。（圖／翻攝自unsplash）

▲戴眼鏡上班。（圖／翻攝自unsplash）

因此這件事被報導出來後，引起日本女性們的不滿，因而在Twitter上發起「#メガネ禁止」（禁止戴眼鏡）的標籤，抗議過時、不合時宜且差別對待的服儀規定。

除了這次抗議不能戴眼鏡，先前日本女演員石川優美也在網路上發起過抗議逼女性穿高跟鞋上班的#KuToo請願運動，#KuToo靈感來自美國的#MeToo運動，但結合了「鞋子」和「疼痛」的日文來表達訴求。

 女性會因為愛漂亮而想戴隱形眼鏡或穿高跟鞋，但這是出於自身的意願。若公司並不是出於工作上的考量，而只是想控制女員工的外表、限制他們的裝扮，這樣的要求是不合理的對待。女性覺醒抗議後，希望未來這些過時的服儀規範能逐漸消失。

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關鍵字：

女性, 職場, 工作, 眼鏡, 服裝
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