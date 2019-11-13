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蘆薈膠10招隱藏版用法，你知道幾個？竟能去角質、潤唇還可護髮

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▲蘆薈膠10招隱藏用法　你知道幾個？。（圖／翻攝IG）

▲夏季必備的蘆薈膠其實擁有超多隱藏版神奇用法，快學起來別浪費了。（圖／翻攝IG@guinpengg、@joo0000）

編輯／Amanda

每個人家中都會備有一罐便宜又萬用的保養小物，除了凡士林，應該就非蘆薈膠莫屬了。除了人人都知道的曬後修護功用，其實蘆薈凝膠擁有消炎殺菌、補水、鎮靜、促進傷口癒合等多種功效，更隱藏了超多種神奇用法，快來看看你知道幾種？

1.消炎止血

蘆薈含有人體所需的多種活性成分，對於抗菌、消炎、補水、促進傷口癒合都有很好的效果，如果不小心割傷或手腳弄破皮流血，一時找不到消炎藥，可以抹點蘆薈膠。

2.止癢、防蚊蟲

如果皮膚有些搔癢或被蚊蟲咬了後，蘆薈膠有很好的止癢、消炎作用，可塗上蘆薈膠來止癢，外出時，更可在裸露的肌膚上抹上蘆薈膠來防蚊蟲。

▲蘆薈膠10招隱藏用法　你知道幾個？。（圖／翻攝IG）

▲蘆薈膠最出名的功用就是幫助舒緩曬後肌膚紅腫和不適。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

3.曬後修復

這個用法就是蘆薈膠最廣為人知的用法！有鎮定、補水效果的蘆薈膠，根本就是夏季時必備神器，當肌膚曬傷或曬紅時，可將冰鎮過的蘆薈膠厚敷一層在需要的部位，敷個10～15分鐘就能快速紓緩、鎮靜曬後不適、刺激感和紅腫。

4.修復痘痘

長痘痘的時候，清潔洗臉後可在痘痘處塗上蘆薈膠，可幫助痘痘消退、消炎；若有些人遇到已經有膿包、成熟的痘痘，習慣擠掉，在擠完痘痘後，也可在傷口擦上蘆薈膠，對痘痘處肌膚恢復很有效。

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▲蘆薈膠10招隱藏用法　你知道幾個？。（圖／翻攝IG）

▲擁有補水效果的蘆薈膠可搭配濕敷使用。（圖／翻攝IG@lorealskin）

5.當作補水面膜

洗臉後先在臉上厚厚塗上一層蘆薈膠打底，然後用慣用的化妝水浸濕化妝棉或面膜紙貼上臉濕敷，大約敷15～20分鐘拿掉，就能感覺到肌膚吸飽了水，很水嫩光滑。

6.自製去角質

想要皮膚光滑細緻，絕不能忽略去角質。蘆薈能幫助軟化肌膚還有補水功用，只要加入一點家裡都有的糖粒或是鹽巴稍微混合，就能塗抹在臉部或身體任何需要去角質的部份，不僅能溫和去角質，還能及時給肌膚舒緩鎮定效果。

▲蘆薈膠10招隱藏用法　你知道幾個？。（圖／翻攝IG）

▲蘆薈膠也可當護唇膏或唇膜使用。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）

7.滋潤護唇

平時可以把蘆薈膠當作護唇膏塗在唇上，可保濕補水、防止嘴唇乾裂，也可以在睡前厚塗一層當作唇膜使用，隔天起來嘴唇就會很有滋潤感。

8.混合隔離霜或粉底液
以2：1的比例混合蘆薈膠和隔離霜或粉底液，可提升水感保濕度，讓妝感更服貼、清透，且不易卡粉。

▲蘆薈膠10招隱藏用法　你知道幾個？。（圖／翻攝IG）

▲洗頭後可在半乾時先抹上蘆薈膠，稍微吸收後再吹髮，頭髮更柔順。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

9.柔順髮絲

在髮絲毛躁、受損部位塗抹蘆薈膠，可讓髮絲柔順有光澤，可直接乾髮塗，也可在洗頭後、吹髮前或頭髮半乾時塗，還可和護髮精華混合使用，讓養護效果更好、髮絲更柔順不乾燥。

10.可當鬍後霜或除毛後舒緩用

男生刮鬍子後可以用蘆薈膠當作鬍後霜幫助舒緩肌膚泛紅並補水，或是女生腿部、腋下除毛後，也可敷上蘆薈膠，鎮靜舒緩並柔嫩肌膚。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 蘆薈膠, 蘆薈凝膠, 用法, 隱藏用法, 曬後修護
fashion.net

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