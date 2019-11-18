fb ig video ETtoday search mobile

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

> >

▲▼「5星座」一分手就有新戀情。（圖／翻攝自IG）

▲許多人都會經歷分手陣痛期，但這5個星座可以很快走出來。（圖／翻攝自IG/sbsnow_insta）

編輯/ Lily

分手後你會怎麼做呢？冷靜歸零再出發、擔心受傷不敢再愛，還是像他們一樣越愛越勇？以下5個星座即便是分手也不會孤單，馬上就有新戀情，快看看你也在裡面嗎？

獅子座

獅子男只要分手後，就會做好找下一位的打算。他們不喜歡在失戀的低谷中徘徊，如果新對象有一點感覺，不妨姑且試一試，因為不太想讓自己的感情生活有空白。分手當然難過，但他們擁有會有備案，讓自己不無聊。

▲▼「5星座」一分手就有新戀情。（圖／翻攝自IG）

▲射手對待感情看得開，比較容易投入下一段。（圖／翻攝自IG/tvndrama.official，以下同）

射手座

射手座喜歡曖昧的朦朧感，曖昧關係既不用負責又能享受戀愛，他們就愛這種不說破的關係。對射手來說，分不分手差別其實不大，即便有另一半，他們的內心也一直是自由，分手會不捨，但更多的是灑脫，反正舊的不去新的不來，感情方面很看得開。
 

雙子座

雙子座的某個部分其實和射手很像，不同的是射手從頭到尾的靈魂都是飄忽，而雙子一開始是專注熱烈，但是專注的時間並不會很久。他們的適應力很強，喜歡在不同人身上找新鮮感，即便分手也能很快投入下一段感情。

▲▼「5星座」一分手就有新戀情。（圖／翻攝自IG）

▲雙魚很容易因為氣氛而接受下一段戀情。

雙魚座

不論是雙魚男或是雙魚女，都很享受被另一半寵愛的感覺。雙魚分手後肯定會難過 ，但如果身邊有朋友對他好，他們就很容易陷入這種氣氛而墜入情網，這種看誰都好的個性，有時候會惹得一身麻煩。


天秤座

天秤分手後往往會陷入自己的情緒中，必須靠下一段戀情來把自己救贖出來。有時因為怕孤單而做出錯誤抉擇，是它的通病，愛不愛自己也搞不清楚，只要現在身邊有人陪著就好。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 分手, 新戀情
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合

雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 好市多保養品才是王道！網公認「4大必囤神物」海鹽香皂CP值超高 星巴克11／18買一送一又來了！　會員喝咖啡費用省一半 出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題 林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭 愛黛兒變瘦是為兒子！只花6個月甩肉19公斤的健身菜單公開 不減肥不健身　巴黎女人維持纖細的2個秘密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面