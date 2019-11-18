別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

▲許多人都會經歷分手陣痛期，但這5個星座可以很快走出來。（圖／翻攝自IG/sbsnow_insta）



編輯/ Lily

分手後你會怎麼做呢？冷靜歸零再出發、擔心受傷不敢再愛，還是像他們一樣越愛越勇？以下5個星座即便是分手也不會孤單，馬上就有新戀情，快看看你也在裡面嗎？

獅子座

獅子男只要分手後，就會做好找下一位的打算。他們不喜歡在失戀的低谷中徘徊，如果新對象有一點感覺，不妨姑且試一試，因為不太想讓自己的感情生活有空白。分手當然難過，但他們擁有會有備案，讓自己不無聊。

▲射手對待感情看得開，比較容易投入下一段。（圖／翻攝自IG/tvndrama.official，以下同）

射手座

射手座喜歡曖昧的朦朧感，曖昧關係既不用負責又能享受戀愛，他們就愛這種不說破的關係。對射手來說，分不分手差別其實不大，即便有另一半，他們的內心也一直是自由，分手會不捨，但更多的是灑脫，反正舊的不去新的不來，感情方面很看得開。



雙子座

雙子座的某個部分其實和射手很像，不同的是射手從頭到尾的靈魂都是飄忽，而雙子一開始是專注熱烈，但是專注的時間並不會很久。他們的適應力很強，喜歡在不同人身上找新鮮感，即便分手也能很快投入下一段感情。

▲雙魚很容易因為氣氛而接受下一段戀情。

雙魚座

不論是雙魚男或是雙魚女，都很享受被另一半寵愛的感覺。雙魚分手後肯定會難過 ，但如果身邊有朋友對他好，他們就很容易陷入這種氣氛而墜入情網，這種看誰都好的個性，有時候會惹得一身麻煩。



天秤座

天秤分手後往往會陷入自己的情緒中，必須靠下一段戀情來把自己救贖出來。有時因為怕孤單而做出錯誤抉擇，是它的通病，愛不愛自己也搞不清楚，只要現在身邊有人陪著就好。

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