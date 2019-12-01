Fun・聖誕／精品皮件萬元有找！糖果、漸層色超可愛　小資女的禮物有著落啦

記者張妤瑄／專題報導 圖／各品牌提供

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！



聖誕節、跨年即將到來，各大品牌年底重要Holiday檔期也到來，許多品牌甚至會推出節日限定款。趁機入手限定款式，或是為此找到一個血拼理由也不錯，畢竟忙了一整年，買個小小禮物犒賞自己或是謝謝旁人的幫忙，是很重要的一件事！

若是預算不多，建議能從品牌推出的小皮件入手，換個卡夾或皮夾，每天使用時，為自己帶來的好心情卻是時時刻刻，是很不錯的選擇。

【5千以下】

1.LONGCHAMP 3D COLOR BLOCK系列掛式零錢包，售價NT$3,800元。



小包當道，小型的錢夾也竄紅，拉鍊口袋能放紙鈔與零錢，還兼具收納卡片的效果，是現代人必備的錢包款式，LONGCHAMP這款還設計掛袋，除了能放小包內，也能單獨使用。

【萬元有找】

2.ISSEY MIYAKE（三宅一生）BON BON卡夾，售價NT$5,800元。

BON BON在法文為「糖果」的意思，特殊的立體結構，插卡能翻開讓卡片更易拿取的特色，十分特別。為了呼應「糖果」的名字，還附上錫製金屬糖果外盒，就像是代表著蜜柑、檸檬、蘇打、黑糖、胡麻、薄荷、櫻桃等口味，相當有趣。

3.MARC JACOBS（MJ）雙J Logo拉鍊短夾，售價NT$7,690元。

彩虹獨角獸新色，為拉鍊短夾染上夢幻色彩，漂亮的漸層搭配灰黑金屬Double J Logo，完美平衡了過於少女的氣息。

【1萬元～2萬元】

4.MCM Hide and Seek手拿包，售價NT$12,000元。

MCM經典印花搭配常常出現的兔子圖案，讓這款手拿包更有特色，寬版的手腕袋，能隨時上手，簡單外出時非常方便。

5.Salvatore Ferragamo紅色牛皮零錢包，售價NT$13,500元。

經典的蝴蝶結是優雅的象徵，搭配暗紅色更是讓氣質提升到另一個層次。拉鍊零錢包對於小包來說很適合，是女生都必備的設計。

6.FENDI銀色Baguette卡夾，售價NT$15,500元。

FF Logo加上Baguette系列，有讓時尚迷立刻瘋狂的實力。節日氣息濃厚的銀色系，放在大包上或許要造型大膽的人才敢入手，但做成小皮件，能成為包包中的亮點。

7.PRADA雙層設計長夾，售價NT$20,000元。

PRADA奶霜色調的長夾，簡簡單單帶出大器感，雙層細節的設計，低調凸顯品味，很適合想入手經典，但又想保有一點獨特感的人入手。

【2萬元以上】

8.CELINE酒紅色光滑羊皮小型錢包，售價NT$20,500元。

如今已成為包款簽名式C字金屬釦，搭配沈穩的勃根地酒紅色皮面，整體風格高雅。

9.PRADA蝴蝶結裝飾拉鍊長夾，售價NT$23,000元。

小巧的蝴蝶結流露PRADA時不時出現的少女心，讓這款水藍色長夾隱約流露一點點俏麗氣息。

10.GUCCI Ophidia系列Flora經典花卉圖騰長夾，售價NT$25,600元。

當年為摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）特別設計的經典印花，如今再度重回浪頭。一拿出手，隨隨便便都是王族貴氣風格。

11.LOUIS VUITTON（LV）雙層拉鏈Monogram錢包，售價NT$36,100元。

經典的Monogram帆布，配上粉紅色熱氣球的可愛印花，頓時讓整體更加年輕活潑。雙拉鍊、金屬鍊帶的設計，讓這款錢包能隨時上手，簡單外出很方便。