吳建豪神隱當xVESSEL主理人紅到國際　「螢光粉解構鞋」首賣獻給台灣

▲吳建豪親述個人主理品牌xVESSEL創作理念，紅遍全球的解構帆布鞋台灣買得到。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藝人吳建豪近年來將心血投注在個人主理品牌xVESSEL上，紅遍全球的解構帆布鞋就出自他手，吳建豪於今（13日）現身UNITED ARROWS大安門市親自講述設計理念，也加碼帶來專為台灣設計「全黑解構鞋底」，此外少男少女最愛的螢光粉款式更是獻出全球首賣。

▲吳建豪以主理人之姿現身日本知名選貨店UNITED ARROWS。（圖／記者鮑璿安攝）

吳建豪個人品牌xVESSEL經營得有聲有色，13日以主理人之姿現身日本知名選貨店UNITED ARROWS，他梳起招牌辮子頭低調亮相，對時尚有獨到見解的他表示，「今天穿搭想要走比較冷酷的路線，這身格子造型的和服其實是四五年前就有的經典款式，綁帶設計非常不退流行。 」

▲xVESSEL x UNITED ARROWS & SONS 聯名款G.O.P. Lows解構帆布鞋，NT$7,990。（圖／品牌提供）

回到主角G.O.P. Lows解構帆布鞋，談及創作靈感吳建豪滔滔不絕，「這是第二次與UNITED ARROWS合作，我們特地一起做了限定獨賣的全黑解構鞋底，在外觀上想要帶個大家更個性的感覺。」像是抽鬚的破壞效果，特別採用帶有仿舊感的灰黑色，展現經過長期使用的vintage質感，凸顯解構鞋底與一般鞋底的差異，也象徵永不褪色的潮流度。

▲聯名款帽T NT$4,180，11／16（六）11：00開始販售。（圖／品牌提供）

除了聯名鞋款，吳建豪也提到聯名款帽T與其餘四個色號的G.O.P. Lows，帽T配合聯名鞋款同樣採用仿舊黑與抽鬚破壞加工，並於胸口印有兩品牌LOGO作為聯名紀念，更具收藏價值。解構帆布鞋將有黑、粉、黃、藍四色於現場販售，其中螢光粉款將於11／16（六）11：00在本次首度發售。

▲xVESSEL G.O.P. Lows解構帆布鞋螢光粉（首次發售）／海軍藍／帝都黃均NT$7,990。（圖／品牌提供）

此外，吳建豪也特地將創意潮流餐車「JKBHC 健康不好吃」搬到UNITED ARROWS大安店外，於16日聯名款式開賣當天帶來四方紅燒肉、孜然羊肉串、蔥爆牛肉與特製西式酥脆餅皮所製成的特殊料理，提供民眾一邊血拼一邊品味道地吳氏風味。

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