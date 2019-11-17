楊晴藏川字肌側面扁身照樣逼人！紅洋裝配金錶秒變小淑女

▲楊晴戴天梭表Lovely Square臻愛系列方型款女錶。（圖／天梭表提供）

記者陳雅韻／台北報導

因電視劇《女兵日記》演出排長而受矚目的女星楊晴，帥氣的軍服形象深植人心，其實她換上紅色洋裝，搭配瑞士國民錶天梭表（Tissot）秀氣的Lovely Square臻愛系列方型款女錶可是女人味十足，她選擇金色系的錶款，透露：「對於金色的迷戀從未改變。」

▲楊晴對金色系的錶款沒有抵抗能力。（圖／天梭表提供）

▲天梭表Lovely Square臻愛系列鍊帶錶12,200元。

陽光開朗的楊晴熱愛運動，練就令人羨慕的川字腹肌，是運動品牌、棒球活動的常客，但這回為天梭表拍宣傳照，完全顛覆她被大眾熟悉的風格，選擇搭配天梭錶徑20mm的Lovely Square臻愛系列方型款女錶，時標點綴小鑽，展現優雅的淑女風格，雖然沒露腹肌，但穿洋裝的側面身形仍舊逼人。

▲天梭表Lovely Square臻愛系列皮帶錶款8300元。

▲熱愛運動的楊晴，練出令人羨慕的川字腹肌。（圖／翻攝楊晴FB）



雖然大錶的風潮未歇，但台灣仍有不少女性鍾情小巧錶款，CITIZEN也推出小錶徑的光動能女錶滿足需求，旗下Lady’s系列推出不鏽鋼或粉紅金色澤的鍊帶錶款，上班或休閒時光都好搭衣服，且是環保光動能設計，擄獲不少OL芳心。

▲CITIZEN Lady’s系列光動能EM0733-16A女錶（左）10,800元，EM0631-83D腕錶7,900元。（圖／CITIZEN提供）