fb ig video ETtoday search mobile

Fun・聖誕／完勝網美朋友！閃亮穿搭全攻略　Party Queen換妳當

> >

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲聖誕節即將到來，要怎麼在眾人大集合的照片中搶鏡，如何穿成為重要的課題。

記者張妤瑄／專題報導　圖／各品牌提供

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

聖誕趴、跨年趴宣布進入倒數，在這溫馨歡樂的節日裡，要怎麼穿才能在眾人齊聚的照片中成為搶鏡的狠角色，確實是一個需要好好思考，細心打點的時刻。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲派對上玩得開心很重要，但如果能穿的美美、留下美照，就再好不過囉。

秋冬服裝普遍深色調，要成為焦點，各大品牌拋出「金屬色」的Idea，自帶打亮效果，也確實能快速擠進Party Queen候選名單上。以下搜羅各服裝、飾品、鞋款、包款，教妳輕鬆穿出無人能敵的氣勢，成為派對上最閃亮焦點。

【服裝篇】

金屬色自備打燈效果，但要駕馭起來確實不容易。綜觀各大品牌的示範，用深色系服裝取得平衡，可說是最簡單的方式，自詡為時尚狂人，可以駕馭各種Style，那就放大打亮面積，若是想要有細膩光澤的效果，找面積小一點的單品襯托也是一個不錯的方式。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲MICHAEL KORS提出金屬色系穿搭的Idea，女孩們能自行調配身上金屬色的比例，營造打膽打亮或是散發細細光澤的效果。

▲▼ 。（圖／品牌提供） ▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（依序）CELINE亮片格紋粗花呢西裝外套（NT$305,000）、CELINE金銀紗真絲褶襇長連身裙（NT$165,000）。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS波卡圓點烏干紗高領襯衫，售價NT$31,900元。

【飾品篇】

金色系飾品當道，GUCCI搭配虎頭打造霸氣風格；TORY BURCH加上珍珠走典雅氣質；CELINE點綴水鑽營造公主華麗感；MICHAEL KORS用超大字母詮釋街頭潮流風。各大精品輪流出手，全市的風格也各自精彩，想在Party上演繹什麼樣的角色，從金色系飾品著手就能找出簡單脈絡。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI獅頭手環，售價NT$29,400元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH珠飾愛心珍珠耳環，售價NT$6,590元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（左起）CELINE EDWIGE金色黃銅及水晶耳環（NT$11,500）、金色黃銅及水晶垂墜耳環（NT$16,500）。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲MICHAEL Michael Kors KORS LOGO金色腕錶，售價NT$9,200元。

要走安全牌，記住大型配件別掛滿全身，否則就變應景聖誕樹；氣質女人從小型配件著手，就能多選幾個小配件妝點，即使在Party玩開，也能360度展現氣質光澤美。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints On耳環，售價NT$19,800元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA三角扭結純銀鍍金耳環，售價NT$18,600元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲MARC JACOBS Logo鑲鑽鎖骨鍊，售價NT$4,690元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（左起）MIU MIU水晶寶石裝飾耳環（NT$13,500）、MICRO BOW珠寶耳環（NT$9,500）。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（左起）Roger Vivier Broche Vivier黑色凡爾賽水晶手環（NT$17900）、Broche Vivier 銀色山羊皮凡爾賽水晶手環（NT$20,200）。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲COACH SIGNATURE C手鍊，售價NTD$4,900元。

【鞋款篇】

派對穿搭要跨出大膽的第一步很難，那就從鞋子著手，即便全身黑，也能靠亮色系鞋款，踩出屬於自己的一片天。BOTTEGA VENETA（BV）打安全牌，金色系的羊皮高跟鞋搭配深色服裝或是閃亮的Party造型很可以；Roger Vivier（RV）帶點金屬光澤的方釦鞋，或搭配水鑽方釦，低頭一看就有心機。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA金色金屬羊皮高跟涼鞋，售價NT$27,800元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（左起）Roger Vivier Tres Vivier格山羊皮方釦跟鞋（NT$29,600）、Tres Vivier格紋水鑽方釦跟鞋（NT$62,600）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【包款篇】

要玩得開、玩得開心，參加派對自然以「小包」為主，其中若要營造閃亮的風格，各家當然也推出很多金屬色系單品，今年以「銀色」小包為主流，SAINT LAURENT、FENDI、MICHAEL KORS（MK）包款「全身」皆為銀色；LV（LOUIS VUITTON）、miu miu、Salvatore Ferragamo、Sandro、LULU GUINNESS皆為局部裝飾路線，加上金屬鍊條、鉚釘，讓包款更華麗，更有派對感。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT KATE銀色金屬蛇紋皮革鍊袋皮夾，售價NT$51,900元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Prints On銀色Nano Baguette，售價NT$24,500元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲MICHAEL KORS CECE金屬銀縫衍鍊包，售價NT$19,400元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON Petite Malle，售價NT$174,000元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU水晶寶石裝飾多功能腰包（可肩背），售價NT$48,500元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo QUILTING銀黑色亮面刺繡肩背包，售價NT$105,000元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲Alexander WangＸBVLGARI Serpenti Forever手鐲鍊條珠寶盒晚宴包，售價NT$191,500元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲Sandro Yza鉚釘黑色手提包，售價NT$16,000元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲LULU GUINNESS舞媚之夜束口提包，售價NT$11,800元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier Bucket粉紫色麂皮水桶包（NT$44,600）、銀色山羊皮水桶包（NT$44,600）。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲TOD'S裸粉色絲緞水桶包，售價NT$32,400元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲GUCCIi紅色天鵝絨肩背包，售價NT$34,700元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（左起）MARC JACOBS經典黑菱格紋圓形鍊帶包（NT$19,900）、櫻桃紅復古鍊帶口金包（NT$22,900）。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲COACH HORSE AND CARRIAGE圖案印花肩背包，售價NT$14,800元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE骷髏造型飾寶石小牛皮揹帶，售價NT$32,000元。

關鍵字：

聖誕節, 耶誕節, 2019聖誕, 2019耶誕, GUCCI, 古馳, LOUIS VUITTON, 路易威登, CELINE, MARC JACOBS, MJ, TORY BURCH, COACH, FENDI, BOTTEGA VENETA, BV, MIU MIU, Roger Vivier, RV, LOEWE, MICHAEL KORS, SAINT LAURENT, YSL, Ferragamo, Salvatore Ferragamo, LULU GUINNESS, Sandro, 派對
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元

搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧

Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧

3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 4星座「暗戀王」不敢告白　金牛超悲催只能看妹子被追走 奧斯塔羅12星座一周運勢1125-1201　單身巨蟹迎來愛情機會、水瓶工作出現危機 戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒 2019聖誕限定10大保養禮盒推薦！Kiehl’s、歐舒丹送禮、收藏都超適合 永遠摸不透她的心　男生最念念不忘的星座女TOP3 復古髮夾風潮還沒跟上？15款推薦清單，直接鎖定閃閃惹人愛的「水鑽款」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面