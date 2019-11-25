Fun・聖誕／完勝網美朋友！閃亮穿搭全攻略　Party Queen換妳當

▲聖誕節即將到來，要怎麼在眾人大集合的照片中搶鏡，如何穿成為重要的課題。



記者張妤瑄／專題報導 圖／各品牌提供

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

聖誕趴、跨年趴宣布進入倒數，在這溫馨歡樂的節日裡，要怎麼穿才能在眾人齊聚的照片中成為搶鏡的狠角色，確實是一個需要好好思考，細心打點的時刻。

▲派對上玩得開心很重要，但如果能穿的美美、留下美照，就再好不過囉。



秋冬服裝普遍深色調，要成為焦點，各大品牌拋出「金屬色」的Idea，自帶打亮效果，也確實能快速擠進Party Queen候選名單上。以下搜羅各服裝、飾品、鞋款、包款，教妳輕鬆穿出無人能敵的氣勢，成為派對上最閃亮焦點。

【服裝篇】

金屬色自備打燈效果，但要駕馭起來確實不容易。綜觀各大品牌的示範，用深色系服裝取得平衡，可說是最簡單的方式，自詡為時尚狂人，可以駕馭各種Style，那就放大打亮面積，若是想要有細膩光澤的效果，找面積小一點的單品襯托也是一個不錯的方式。

▲MICHAEL KORS提出金屬色系穿搭的Idea，女孩們能自行調配身上金屬色的比例，營造打膽打亮或是散發細細光澤的效果。



▲（依序）CELINE亮片格紋粗花呢西裝外套（NT$305,000）、CELINE金銀紗真絲褶襇長連身裙（NT$165,000）。



▲MARC JACOBS波卡圓點烏干紗高領襯衫，售價NT$31,900元。



【飾品篇】

金色系飾品當道，GUCCI搭配虎頭打造霸氣風格；TORY BURCH加上珍珠走典雅氣質；CELINE點綴水鑽營造公主華麗感；MICHAEL KORS用超大字母詮釋街頭潮流風。各大精品輪流出手，全市的風格也各自精彩，想在Party上演繹什麼樣的角色，從金色系飾品著手就能找出簡單脈絡。

▲GUCCI獅頭手環，售價NT$29,400元。



▲TORY BURCH珠飾愛心珍珠耳環，售價NT$6,590元。



▲（左起）CELINE EDWIGE金色黃銅及水晶耳環（NT$11,500）、金色黃銅及水晶垂墜耳環（NT$16,500）。



▲MICHAEL Michael Kors KORS LOGO金色腕錶，售價NT$9,200元。



要走安全牌，記住大型配件別掛滿全身，否則就變應景聖誕樹；氣質女人從小型配件著手，就能多選幾個小配件妝點，即使在Party玩開，也能360度展現氣質光澤美。

▲FENDI Prints On耳環，售價NT$19,800元。



▲BOTTEGA VENETA三角扭結純銀鍍金耳環，售價NT$18,600元。



▲MARC JACOBS Logo鑲鑽鎖骨鍊，售價NT$4,690元。



▲（左起）MIU MIU水晶寶石裝飾耳環（NT$13,500）、MICRO BOW珠寶耳環（NT$9,500）。



▲（左起）Roger Vivier Broche Vivier黑色凡爾賽水晶手環（NT$17900）、Broche Vivier 銀色山羊皮凡爾賽水晶手環（NT$20,200）。



▲COACH SIGNATURE C手鍊，售價NTD$4,900元。



【鞋款篇】

派對穿搭要跨出大膽的第一步很難，那就從鞋子著手，即便全身黑，也能靠亮色系鞋款，踩出屬於自己的一片天。BOTTEGA VENETA（BV）打安全牌，金色系的羊皮高跟鞋搭配深色服裝或是閃亮的Party造型很可以；Roger Vivier（RV）帶點金屬光澤的方釦鞋，或搭配水鑽方釦，低頭一看就有心機。

▲BOTTEGA VENETA金色金屬羊皮高跟涼鞋，售價NT$27,800元。



▲（左起）Roger Vivier Tres Vivier格山羊皮方釦跟鞋（NT$29,600）、Tres Vivier格紋水鑽方釦跟鞋（NT$62,600）。



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【包款篇】

要玩得開、玩得開心，參加派對自然以「小包」為主，其中若要營造閃亮的風格，各家當然也推出很多金屬色系單品，今年以「銀色」小包為主流，SAINT LAURENT、FENDI、MICHAEL KORS（MK）包款「全身」皆為銀色；LV（LOUIS VUITTON）、miu miu、Salvatore Ferragamo、Sandro、LULU GUINNESS皆為局部裝飾路線，加上金屬鍊條、鉚釘，讓包款更華麗，更有派對感。

▲SAINT LAURENT KATE銀色金屬蛇紋皮革鍊袋皮夾，售價NT$51,900元。



▲FENDI Prints On銀色Nano Baguette，售價NT$24,500元。



▲MICHAEL KORS CECE金屬銀縫衍鍊包，售價NT$19,400元。



▲LOUIS VUITTON Petite Malle，售價NT$174,000元。



▲MIU MIU水晶寶石裝飾多功能腰包（可肩背），售價NT$48,500元。



▲Salvatore Ferragamo QUILTING銀黑色亮面刺繡肩背包，售價NT$105,000元。



▲Alexander WangＸBVLGARI Serpenti Forever手鐲鍊條珠寶盒晚宴包，售價NT$191,500元。



▲Sandro Yza鉚釘黑色手提包，售價NT$16,000元。



▲LULU GUINNESS舞媚之夜束口提包，售價NT$11,800元。



▲Roger Vivier Bucket粉紫色麂皮水桶包（NT$44,600）、銀色山羊皮水桶包（NT$44,600）。



▲TOD'S裸粉色絲緞水桶包，售價NT$32,400元。



▲GUCCIi紅色天鵝絨肩背包，售價NT$34,700元。



▲（左起）MARC JACOBS經典黑菱格紋圓形鍊帶包（NT$19,900）、櫻桃紅復古鍊帶口金包（NT$22,900）。



▲COACH HORSE AND CARRIAGE圖案印花肩背包，售價NT$14,800元。



▲LOEWE骷髏造型飾寶石小牛皮揹帶，售價NT$32,000元。