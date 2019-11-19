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容易日久生情的星座Top 3　處女一定要了解對方、第一很需要陪伴

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▲容易日久生情星座Top 3　第一需要陪伴 。（圖／翻攝IG、MBC劇照）

編輯／Molly　圖／翻攝自MBC《無意間發現的一天》

要開啟一段戀情，有些人可以一見鍾情就陷入熱戀，也有些人不相信一見鍾情，需要時間慢慢相處、互相認識，才能日久生情。而12星座中，就屬以下3個星座是容易日久生情的代表，快來看看你心儀的對象有沒有上榜。

▲容易日久生情星座Top 3　第一需要陪伴 。（圖／翻攝IG、MBC劇照）

Top 3：獅子座

天生自帶氣場的獅子座看起來好像不好惹，但其實熱情又開朗的他們對人很體貼，很會為別人著想，面對感情上也會全心的投入。雖然他們會一時被異性的外貌條件吸引，但一旦發現對方只是空有長相，他們就會毫不猶豫的放棄，他們需要一段時間的相處來發掘對方的好，才會把感情越放越深。

▲容易日久生情星座Top 3　第一需要陪伴 。（圖／翻攝IG、MBC劇照）

Top 2：處女座

處處重視細節的處女座也是不相信一見鍾情的人，他們很在意另一半的各方面條件，也重視兩人相處時的舒適度，對他們來說認識時間越久才越能互相了解，越能坦承以對，加上追求完美的特質引導下，他們沒辦法在不夠瞭解對方的情況下就貿然投入一段感情，這對他們來說太沒安全感了。

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▲容易日久生情星座Top 3　第一需要陪伴 。（圖／翻攝IG、MBC劇照）

Top 1：巨蟹座

巨蟹座可說是最容易日久生情的星座了！雖然他們天性很溫暖，很會關懷、照顧別人，但他們同時有顆敏感多疑的心和很強的防衛本能，在他們跟你不太熟之前，不會輕易相信你，感情上也不太會一見鍾情。他們最在乎的是陪伴，所以經常陪伴在身邊、照顧他們的人會很容易引起他們的好感，進而有機會發展成戀愛關係。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 交往, 情侶, 日久生情
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