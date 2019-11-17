現省1110元！「資生堂百優乳霜」超殺　秋冬養肌靠一瓶解決所有煩惱

▲保養步驟很重要，敷完面膜如果不擦乳霜，等於白做工。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

保養預算有限，又懶得瓶瓶罐罐，保養總要一層疊一層，入冬你必須要擁有一瓶全方位乳霜，資生堂百優乳霜集緊緻、豐潤、抗初老功效於一身，許多愛用者用過就回不去，就功能而言，CP值超高，「Her和她」正祭出超級特價，75ml加大版原價3,300元、限時特價2,200元，等於現省1,110元，現在不買要等到何時。

根據調查，許多女生注重保養，但是卻害怕使用乳霜，擔心黏膩不好推，肌膚使用起來不舒服，但百優精純乳霜在一抹就能瞬間化開，肌膚秒吸收，毫無負擔，留下來的就是極保濕的豐潤水感。

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▲乳霜是保養步驟中不可少的。（圖／翻攝自Pinterest）

或許你會說我不習慣用霜，那麼你就錯了！乳霜其實是最不可漏掉的重點單品，它能幫助肌膚鎖水，將所有的營養封存在裡面。也就是說無論你保養多勤快，臉上塗抹的精華，甚至是剛敷完面膜，如果不抹上乳霜，也難怪總嚷嚷著保養無感。

▲乳霜挑對了就不會黏膩。

據品牌公關透露，百優精純乳霜幾乎不需要廣告，光是靠著顧客無限回購，銷售數字就跑得不錯，這瓶乳霜被定位成抗初老的入門款，主打賦活、保濕、保護和抗氧化，其中最強的就是保濕效能，消費者使用後也有很好反饋，乳霜輕盈好吸收，隔天起床能感受肌膚亮一號，摸起來也相當柔嫩。雖然大部分人認為它屬於25歲之後、準備抗初老才使用，但在Dcard美妝版上有不少討論，20歲左右的女孩們也支持這罐乳霜，認為用了效果很好，不論什麼年齡都適合。

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