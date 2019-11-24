fb ig video ETtoday search mobile

日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤

> >

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲抓住夏天尾巴，想要再瘦一波，可以試試看「週一斷食減肥法」。

編輯／Rose　圖／翻攝PEXELS

美食讓人難以抵抗，因此全天下的女人隨時與「減肥」為伍。因為，既無法抵擋美食的誘惑，又追求衣架子的完美身材，「減肥」成了大家天天呼喊的口號，而要怎麼瘦，只要有人成功，大家都願意試試看。

日本「關口針灸治療院HEAL the WORLD」總院長關口賢，在新書《週一斷食計畫》中，提及自己曾用「周一斷食法」成功減重，並透過這個方法讓7萬多人成功減到理想體重，其中不乏明星與模特兒，多數的人更能在第一個月瘦下5~7公斤，且據統計不易復胖。

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲日本「關口針灸治療院HEAL the WORLD」總院長關口賢，嘗試用斷食減肥法甩肉，親自試驗下很有成效，女孩們能試試看！

書中更有關口賢近期案例分享，M小姐執行4週的週一斷食，體重降了6.1公斤，體脂肪下降3.8％，肩膀旁的贅肉消失，水種情況改善，整個人瘦了一大圈。關口賢打出「暫時停止進食的斷食」，讓大家不花錢就能輕鬆減重。該怎麼進行呢？就從週一斷食做起吧！

關口賢在書中分享，想減重的人以一周七天為單位：周一「斷食」、周二～周五「減醣好食」、週末吃愛吃的「美食」。一天的斷食，是為了讓腸胃休息，真正的「空腹睡覺」，讓身體別把能量用在消化上，若是睡不著，可以喝溫熱飲品緩和，但以溫開水為佳。

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲完全不吃東西受不了，睡前喝杯溫開水會舒服得多。

周二的「回復食」，先透過如吃水果或無糖優格等，減輕腸胃負擔；接著周間就進行低醣飲食，不吃澱粉類，盡量拉長空腹時間；周末就放鬆吃愛吃的食物，但周日晚餐份量要控制好，別太放縱，準備迎接周一斷食。如此循環，很快地就會在反映在體重數字上。

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲周二從水果、優格類開始進食，會較無負擔。

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲周末定為美食日，想吃什麼就吃什麼。

關口賢表示，透過斷食讓腸胃休息，藉此提高消化能力，能改善代謝、血液循環等問題，也能提升免疫力，更能「有效率」瘦身。想趁機抱抱佛腳的人，趁著夏天還沒離開，趕緊試試看吧！

關鍵字：

減肥, 瘦身, 甩肉, 斷食, 不吃, 關口賢, 幸福文化
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

奧斯塔羅12星座一周運勢1125-1201　單身巨蟹迎來愛情機會、水瓶工作出現危機

奧斯塔羅12星座一周運勢1125-1201　單身巨蟹迎來愛情機會、水瓶工作出現危機

金馬・時尚／個人意見驚呼吳慷仁從國父變印尼富商　李心潔門簾後晾內衣 2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年 金馬・時尚／李心潔頒獎化身最美空姐　性感內搭和紅毯同一套 全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛 大膽曖昧吧！男人5個不經意小動作　透露出對妳有意思 金馬・時尚／柯佳嬿頒獎才現身　「高雅圖騰風」對尬李千那彩色狂野 金馬・妝髮／溫貞菱病氣唇搶戲　謝盈萱忘了做頭髮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面