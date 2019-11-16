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歐美超模靠「ABCDEF」口號輕鬆甩肉　2周能減6公斤

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▲海蒂克隆。（圖／翻攝海蒂克隆IG）

▲資深超模海蒂克隆多年來始終維持纖細體態。（圖／翻攝海蒂克隆IG）

編輯／Rose

明星們因為工作上的需求，常常要快速減重，好萊塢健身教練David Kirsch曾為超模海蒂克隆（Heidi Klum）、麗芙泰勒（Liv Tyler）等人制定瘦身計劃，他創造的「ABCDEF」減重法，能在兩周內減下6公斤，引爆歐美時尚圈跟風，從飲食、健身方面著手，人人都能瘦成明星體態。

▲麗芙泰勒。（圖／翻攝麗芙泰勒IG）

▲40歲的麗芙泰勒身材維持的很好，現在依然能大方拍攝內衣廣告。（圖／翻攝麗芙泰勒IG）

▲卡拉迪樂芬妮。（圖／翻攝卡拉迪樂芬妮IG）

▲卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）是新一代超模，一樣擁有纖細體態。（圖／翻攝卡拉迪樂芬妮IG）

David Kirsch將ABCDEF瘦身法稱為「紐約終極健身計畫」，ABCDEF的口號是「忌口」口訣，包含（Alcohol）酒精、（Bread）麵包、（Carbohydrate）碳水化合物、（Dairy）乳製品、（Extra sweets）甜點、（Fruit and Fats）水果、肥肉等。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲想要瘦，請別再吃甜食了！（圖／翻攝PEXELS）

實行該該項「終極健身計畫」手段時，除了忌口之外，還必須搭配總量一小時的有氧與無氧運動，用飲食、運動雙管齊下，才能獲取好成績。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲忌口的同時，也要配合足夠運動量。（圖／翻攝PEXELS）

至於，能吃什麼呢？David Kirsch建議把握「高蛋白」與「低碳水化合物」兩項重要準則，可以選吃去皮雞胸肉、鮭魚、瘦牛肉、鮪魚、蔬菜等，並將每日熱量控制在800～1000大卡左右，兩星期就能速瘦。接下來，就要在飲食中加入碳水化合物，讓血糖維持平穩，如馬鈴薯、糙米、燕麥等。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲比方說以鮭魚為主食，將蛋白質攝取量提高，營養價值更高。（圖／翻攝PEXELS）

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換句話說，ABCDEF減肥法是臨時抱佛腳的手段，可別長時間都這樣做！想要長期抗戰，David Kirsch推薦一樣要維持「高蛋白」與「低碳水化合物」的飲食方式，但不用對自己那麼苛刻，偶爾還是能放開大吃，才能有效維持自己的身材。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲想要一直維持纖細體態，最好的方法就是一直保持高蛋白、低碳水化合物的飲食方式。（圖／翻攝PEXELS）

關鍵字：

海蒂克隆, Heidi Klum, 麗芙泰勒, Liv Tyler, David Kirsch, 減肥, 瘦身, 忌口, ABCDEF減肥法
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