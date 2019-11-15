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「資生堂百優乳霜」根本海洋拉娜平替版　日本女生抗初老神器超殺特價

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▲SHISEIDO資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3,300元，特價2,220元。點我購買。

記者張毓容／台北報導

雖然近幾年來，韓系美容風潮在全球刮起不小旋風，但注重使用感和美容效果的日系品牌依舊受到許多女生愛用歡迎，甚至有許多經典商品讓人一用就愛上，不用特別打廣告就一直默默熱賣，像是資生堂百優精純乳霜就是一代表。熱賣超過30年，幾乎每個日本女生都用過、被譽為「國民乳霜」，大陸網民更推為「La Mer（海洋拉娜）乳霜平替版」，百優乳霜到底有什麼魅力，一起來瞭解一下。

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▲Her資生堂百優。（圖／公關照）

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▲日本女生抗初老神器資生堂百優乳霜　。（圖／翻攝IG）

▲資生堂百優乳霜被譽為日本國民乳霜，更好用到大陸網民稱之為La Mer平替版。（圖／翻攝IG@miyoshi.aa、@jiechang_）

說到資生堂的經典保養品，除了紅色夢露、「小紅瓶」紅妍肌活露，還有絕不會漏掉的經典－－百優精純乳霜，資生堂的粉絲更流傳了一句「沒用過百優，別說用過資生堂」。

1989年推出至今，已熱賣超過30年，更拿下眾多美妝大賞獎項，主打高保濕、高保護、高賦活、抗氧化全方位四大功效，內含L-羥脯氨酸與超級生化酵母精華、覆盆子萃取精華的生化賦活複合物和資生堂經典保濕成分：超級生化醣醛酸N，可幫肌膚高效保濕、改善細紋、柔嫩肌膚，使肌膚健康、豐盈有彈性，延緩老化。

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▲日本女生抗初老神器資生堂百優乳霜　。（圖／翻攝IG）

▲日本女生抗初老神器資生堂百優乳霜　。（圖／翻攝IG）

▲百優乳霜的高保濕、細緻肌膚效果最獲好評。（圖／翻攝IG@jiechang_）

擁有高度保濕的豐潤滋潤感，特別適合乾性肌膚或混合偏乾肌，質地較滋潤但不黏膩，也不會有悶感，被最多網友大推的無外乎是「皮膚變得又軟又嫩」「用了以後肌膚很穩定」「保濕力超好，乾燥起皮、妝容不服貼都可以搞定」「乾燥脫皮，擦上第二天就恢復了」「跟很多抗老乳霜比起來，性價比很能打」，更被眾多大陸網友推為「乾皮親媽」、「La Mer乳霜平替版」。

除了單純塗抹上臉，也很推薦塗抹百優乳霜時搭配按摩，由內而外、由下而上按摩拉提肌膚，記得用量要取多一點，避免拉扯到肌膚。

電商平台「Her和她」的周末超殺快閃店，從11/15中午12點起到11/18中午12點，祭出資生堂百優精純乳霜的超級優惠，而且是加大版點下圖衝一波▼▼！

▲Her資生堂百優。（圖／公關照）
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