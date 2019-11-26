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Fun・聖誕／戴上飾品就有魔法！用羽毛耳環變身、米奇米妮坐雪橇太夢幻

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▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora星星、守護天使元素的飾品是聖誕佳節的應景飾品。（圖／Pandora提供）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

聖誕節慶祝活動多，派對穿搭少不了飾品添氣勢，各品牌不約而同推出鑲嵌水晶或鋯石的星星造型飾品，靠閃亮繁星點亮派對look；而偏愛卡哇伊風格的女性，則可從丹麥品牌Pandora尋得應景的聖誕老公公、雪人串飾，以及限量的迪士尼聖誕系列，滿足無限大的童心。

▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora聖誕老公公與雪人造型的歡慶聖誕串飾系列，單個1,480元起。（圖／Pandora提供）

卡哇伊聖誕飾品
你想的到聖誕節元素，Pandora都化為一件件小巧可愛的串飾，包括雪人、薑餅屋、麋鹿、旋轉木馬等造型，聖誕老公公的姿態更是多變，有躲在禮物盒的俏皮設計、抑或乘著送禮列車飛快奔馳的姿態，都能串上手環應景。

▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora小熊維尼925銀琺瑯聖誕串飾（左）2,080元，限量款米奇米妮滑雪橇鋯石串飾2,880元。

Pandora再度與迪士尼合作推出聖誕限量款串飾，以玫瑰金色並點綴鋯石呈現米奇與米妮共同乘坐雪橇的模樣，另有小熊維尼、驢子屹耳與史迪奇全戴上紅色聖誕帽的款式，相當討喜可愛。

▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲THOMAS SABO採用鋯石切割工藝專家PRECIOSA研發的特殊星型切割，打造聖誕系列。

心機派對首飾
在熱鬧的聖誕派對如何吸睛，恰到好處的閃亮飾品是致勝關鍵，今年許多品牌都以星空為主題設計聖誕系列，德國品牌THOMAS SABO採用鋯石切割工藝專家PRECIOSA研發的特殊星型切割，能展現完美刻面與星芒反射，無論是雙牌項鍊、垂墜大耳環或星星戒指，都展現耀眼光彩。

▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲THOMAS SABO純銀夢幻星空戒指（左）7,680元，純銀夢幻繁星耳環12,800元。

Pandora也從天空取靈感推出神聖天幕系列，除了星星元素，加入守護天使形象的作品，除了具象天使造型，還從其羽翼延伸設計；巧的是施華洛世奇（Swarovski）聖誕節主打的Nice與Naughty系列也以羽毛形狀亮相，前者以細緻優雅的線條強調女孩感性的一面，Naughty系列則選用帶神秘感的藍紫色，風格摩登，共通點是線條大膽、夠閃亮，讓女孩們在派對中勝出。

▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）▲Pandora璀璨繁星925銀鋯石垂墜耳環（左）2,080元，天使送愛925銀鋯石吊飾1,880元。（圖／Pandora提供）

▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）▲▼ 聖誕飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Nice套組（左）16,900元，Naughty穿孔耳環5,990元。

關鍵字：

聖誕節, Pandora, Swarovski, THOMAS SABO, 施華洛世奇
fashion.net

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