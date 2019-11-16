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忽冷忽熱好難穿衣服　3層「洋蔥式穿搭」時髦又保暖

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▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

最近天氣進入深秋，早晚溫差越來越大，尤其在出門或下班的時候，特別能感受到陣陣涼意。

為了避免季節轉換而引發的感冒，最好的方法就是要穿對衣服。相信大家都有聽過所謂的「洋蔥式穿搭」，但應該怎麼穿才會剛剛好，但又不會太冷或太熱呢？

第1層

內搭背心

▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

由於秋天早晚氣溫比較低，所以要特別注意保暖。不過，若是拿出冬衣來穿似乎又太誇張了，因此建議可以在穿上衣之前先穿一件針織或棉質的背心，同時具有保暖與吸汗的效果。此外，現在很多背心都有做罩杯式的設計，就不用另外再穿內衣，非常舒適、好搭。

第2層

短袖上衣

▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

在上衣的部分，則可穿上有點厚度的棉T，一方面寬鬆舒服、另一方面也較為透氣，得以應付正午時分的炎熱編輯覺得，短T真的是一種很好搭配的衣著，可以休閒、也可以時尚，而且運用不同的顏色和長度，就能營造出不同的穿搭風格喔！

雪紡上衣

▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

有時候，需要參加正式活動或是外出公務時，當然就不能穿得太過自在。這時開襟、柔軟的雪紡上衣，就很適合拿出做搭配。而雪紡一直都是展現女性柔和、溫柔的一面，配合著各式各樣的剪裁或設計，讓OL也能有更多的選擇。

百變襯衫

▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

襯衫可說是一年四季的百搭衣著，也是每個人衣櫃中的必備單品。而且襯衫方便的地方在於，可當上衣也可當簡易的外套，尤其在天氣好、出太陽的時候，特別穿上外套便顯得過於厚重，但只要穿上短T加上襯衫，是不是就剛剛好了呢！

第3層

丹寧外套

▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

丹寧的百搭是眾所皆知的，不論上衣、下著怎麼穿，只要穿上一件丹寧外套，立刻「湧現」時尚感。此外，對於秋轉冬的強烈溫差，保暖又有點厚度的丹寧外套，最適合早出晚歸的上班族，完全不用害怕因為穿太少而感冒。

長版外套

▲洋蔥式穿法。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

舉凡風衣、針織外套、罩衫等，都是秋天不可或缺的單品。選擇長版的原因，在於除了可以修飾身型和比例之外，也能包覆到臀部以下的位置，增加保暖的效果；另外，鞋子的部分，選擇有點高度的短靴，整體搭配起來就是一個韓系風的少女呢！

當然，並不只上面的這些衣物可以做變化，大家只要把重點放在保暖、透氣的兩個原則上，一樣可以穿出屬於自己的洋蔥式穿法喔！

延伸閱讀：

秋季一週穿搭提案：多層次百搭「針織背心」幫妳搞定惱人的溫差！

將領巾納入日常搭配吧！4 way 用法，豐富愛美多變的妳

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 洋蔥式穿法, 早晚溫差, 內搭背心, 短袖, 雪紡, 襯衫, 丹寧外套, 長版外套
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