擺脫教條式的「愛自己」　別因自卑錯過想要的生活和善待你的人

不知道從什麼時候開始,我們的生活周遭充滿著許多心靈雞湯與勵志宣言,這些口號總是高聲疾呼著正面積極的想法。雖然沒有不好,但也沒有人規定一定要照做才是對的,畢竟每一個人都有權利選擇自己想要的生活模型,而這些都只是提供一個參考的選項。

就像「愛自己」這件事,作家張西曾在小說《二常公園》中提過:「你可以決定要不要愛自己,一如你可以決定要怎麼看待自己,那都是你的決定。」如果自己沒有打從心底想要這麼做,那旁人再多的言論都只是徒勞。

不愛自己的原因是什麼?

有時候關於缺點的枷鎖都是自己銬上的,別人或許從未這樣想過

因此在這篇的之始,編輯並不打算直言「愛自己」的必要性,而是想問為什麼不愛「自己」?或是換個方式來問,如果「自己」是另外一個人,你會喜歡「這個人」嗎?如果不喜歡的話,是為什麼?

透過交換角色的思考,會發現我們多多少少都會自卑於某一些自己的特質,比方說身材不完美、個性太脆弱等。不過,人並不像某些事情一樣,擁有絕對的對錯是非,而是呈現一個漸層的光譜,所有的優點與缺點全都是自己去定義的。像渡邊直美的身材,對於很多人來說可能算胖,但誰說胖一定不美或是瘦才是美呢!

可以感到自卑,但別因這層自卑而使自己成為逢人就扎的刺蝟,傷己傷人

我們沒有辦法去改變別人的評價,卻能夠調整自己的心態,接納不那麼喜歡的不完美,慢慢獲得自信、喜歡上自己的樣子。「在乎別人的眼光並不可怕,真正可怕的是過於絕對地認為這樣是不好的」,脆弱是正常的,自卑也是人之常情,可是不要因為自己的自卑,讓你錯過想要的生活和善待你的人。

安全感是建立於自信之上

也許有些人天生就比較纖細敏感,容易缺乏安全感,這也無妨,既然知道原因,那就想辦法解決它便是。特別是像安全感這種東西,不是手、腳或是其他器官,只需要透過努力便可以獲得。

安全感建立的第一步從培養自信開始,找到有興趣的事物,接著努力將它發揚光大,讓它帶給你成就感,也就能夠得到自信心。雖然另一半或是家人朋友也能夠協助你建立,但每一段關係都是種緣分,永遠無法預先得知長短,時刻充實自己才是最可靠的良方,因此,才會有這麼一句話:「安全感是自己給的」。

自信如同本分,自己做好、自己認同就可以了,不一定要別人的讚美才去做

自信與安全感是由內而外的自我肯定,不必著急向別人的證明,在逝去一段感情後,更無需過於自我貶抑,認為是自己不夠好。金鍾視后賈靜雯就是最好的典範,她曾分享:「我從來不認為誰不值得擁有愛情,每個人都值得,也許只是時機還不對,不用太急,先把自己準備好,在遇到對的人前一定要先好好愛自己、充實自己。」

懂得擁抱自己並非自私

某種程度來說,愛自己就是勇於為自己的每一個言行負責任

看見自己的好、喜歡自己的各方面不等於你就是一個很自戀及自我的人,「愛自己」只是單純的表示,你很清楚你任何一個當下,做的每一個選擇,都是聽從自己內心的聲音,勇敢承擔利與弊的結果,不代表你因為要讓自己開心,而犧牲了任何人的利益。

如同電視劇《我可能不會愛你》中,女主角程又青曾經說過:「我要用我自己的錢,買我自己的包包,裝我自己的故事。」沒錯,不論是內在的充實,還是外在的犒賞,擇己所愛,為己付出,都是愛自己的展現。

就算現在還沒學會,也可以繼續朝著這個方向努力,反正「20歲的積極樂觀、30歲的青春動人、40歲的智慧圓融,人生,每個階段,其實都挺好!」終有一天,你會發現不為什麼,卻為鏡子前那個閃閃發亮,充滿自信風采的自己而感到驕傲與欽佩。

世界才會因你而美麗

先被自己的光芒給吸引,別人也一定會漸漸看見你耀眼的一面

最後編輯想用萬芳的《love yourself》的歌詞來作結:

So can you love yourself, love yourself?

你能愛自己嗎?能好好愛自己嗎 ?

Ain’t nobody in this world gonna love you, if you don’t love yourself

如果你不愛自己,別人也不知道該怎麼愛你?

好好愛自己吧!學會勇敢,並不是不能脆弱,也不是要將真實的自我隱藏起來,而是要更認真地去看待面對,接受不足的一面,學會先擁抱自己的所有,才能有餘裕去愛別人。

