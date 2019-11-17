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擺脫教條式的「愛自己」　別因自卑錯過想要的生活和善待你的人

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▲愛自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@watanabenaomi703 ）

不知道從什麼時候開始，我們的生活周遭充滿著許多心靈雞湯與勵志宣言，這些口號總是高聲疾呼著正面積極的想法。雖然沒有不好，但也沒有人規定一定要照做才是對的，畢竟每一個人都有權利選擇自己想要的生活模型，而這些都只是提供一個參考的選項。

就像「愛自己」這件事，作家張西曾在小說《二常公園》中提過：「你可以決定要不要愛自己，一如你可以決定要怎麼看待自己，那都是你的決定。」如果自己沒有打從心底想要這麼做，那旁人再多的言論都只是徒勞。

不愛自己的原因是什麼？

有時候關於缺點的枷鎖都是自己銬上的，別人或許從未這樣想過

▲愛自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@watanabenaomi703 ）

因此在這篇的之始，編輯並不打算直言「愛自己」的必要性，而是想問為什麼不愛「自己」？或是換個方式來問，如果「自己」是另外一個人，你會喜歡「這個人」嗎？如果不喜歡的話，是為什麼？

透過交換角色的思考，會發現我們多多少少都會自卑於某一些自己的特質，比方說身材不完美、個性太脆弱等。不過，人並不像某些事情一樣，擁有絕對的對錯是非，而是呈現一個漸層的光譜，所有的優點與缺點全都是自己去定義的。像渡邊直美的身材，對於很多人來說可能算胖，但誰說胖一定不美或是瘦才是美呢！

可以感到自卑，但別因這層自卑而使自己成為逢人就扎的刺蝟，傷己傷人

▲愛自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@watanabenaomi703 ）

我們沒有辦法去改變別人的評價，卻能夠調整自己的心態，接納不那麼喜歡的不完美，慢慢獲得自信、喜歡上自己的樣子。「在乎別人的眼光並不可怕，真正可怕的是過於絕對地認為這樣是不好的」，脆弱是正常的，自卑也是人之常情，可是不要因為自己的自卑，讓你錯過想要的生活和善待你的人。

安全感是建立於自信之上

也許有些人天生就比較纖細敏感，容易缺乏安全感，這也無妨，既然知道原因，那就想辦法解決它便是。特別是像安全感這種東西，不是手、腳或是其他器官，只需要透過努力便可以獲得。

安全感建立的第一步從培養自信開始，找到有興趣的事物，接著努力將它發揚光大，讓它帶給你成就感，也就能夠得到自信心。雖然另一半或是家人朋友也能夠協助你建立，但每一段關係都是種緣分，永遠無法預先得知長短，時刻充實自己才是最可靠的良方，因此，才會有這麼一句話：「安全感是自己給的」。

自信如同本分，自己做好、自己認同就可以了，不一定要別人的讚美才去做

▲愛自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@watanabenaomi703 ）

自信與安全感是由內而外的自我肯定，不必著急向別人的證明，在逝去一段感情後，更無需過於自我貶抑，認為是自己不夠好。金鍾視后賈靜雯就是最好的典範，她曾分享：「我從來不認為誰不值得擁有愛情，每個人都值得，也許只是時機還不對，不用太急，先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己、充實自己。」

懂得擁抱自己並非自私

某種程度來說，愛自己就是勇於為自己的每一個言行負責任

▲愛自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@watanabenaomi703 ）

看見自己的好、喜歡自己的各方面不等於你就是一個很自戀及自我的人，「愛自己」只是單純的表示，你很清楚你任何一個當下，做的每一個選擇，都是聽從自己內心的聲音，勇敢承擔利與弊的結果，不代表你因為要讓自己開心，而犧牲了任何人的利益。

如同電視劇《我可能不會愛你》中，女主角程又青曾經說過：「我要用我自己的錢，買我自己的包包，裝我自己的故事。」沒錯，不論是內在的充實，還是外在的犒賞，擇己所愛，為己付出，都是愛自己的展現。

就算現在還沒學會，也可以繼續朝著這個方向努力，反正「20歲的積極樂觀、30歲的青春動人、40歲的智慧圓融，人生，每個階段，其實都挺好！」終有一天，你會發現不為什麼，卻為鏡子前那個閃閃發亮，充滿自信風采的自己而感到驕傲與欽佩。

世界才會因你而美麗

先被自己的光芒給吸引，別人也一定會漸漸看見你耀眼的一面

▲愛自己。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@watanabenaomi703 ）

最後編輯想用萬芳的《love yourself》的歌詞來作結：

So can you love yourself, love yourself?

你能愛自己嗎？能好好愛自己嗎 ？

Ain’t nobody in this world gonna love you, if you don’t love yourself

如果你不愛自己，別人也不知道該怎麼愛你？

好好愛自己吧！學會勇敢，並不是不能脆弱，也不是要將真實的自我隱藏起來，而是要更認真地去看待面對，接受不足的一面，學會先擁抱自己的所有，才能有餘裕去愛別人。

延伸閱讀：

獻給擁有「布偶症」的我們─偶爾自卑也無妨，張西：「只要有一瞬是喜歡自己的就可以了」

世界的好壞全都由你定義！蔡健雅：不管多困難，首要之務必須先原諒自己

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 愛自己, 渡邊直美, 身材, 個性, 安全感, 自信, 我可能不會愛你, 萬芳
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