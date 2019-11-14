周冬雨、劉亞仁為BURBERRY同框　眼神零交流



▲BURBERRY釋出節日系列廣告，邀來周冬雨與劉亞仁同框入鏡。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

隨著聖誕節越來越近，各大精品也緊鑼密鼓地推出佳節系列廣告與商品，英國品牌BURBERRY走「白色聖誕」的風格，在動態廣告中傳達「WHAT IS LOVE」（何謂愛？）的核心理念，並邀請同為品牌大使的大陸女星周冬雨、南韓男星劉亞仁與法國前第一夫人Carla Bruni（卡拉布魯妮）等人入鏡。

▲周冬雨、劉亞仁、卡拉布魯妮受邀拍攝節日系列廣告。（圖／品牌提供）



兩年前周冬雨以25歲嫩妹之姿，拿下BURBERRY的代言，擔綱百年歷史老牌的門面，如今又與各國名人合拍廣告，此次也難得與南韓演技派男星劉亞仁同框，只可惜兩人在大堆頭廣告中，被分配到不同角色與位置，沒有進一步的眼神交流與肢體互動。

佳節系列廣告中，BURBERRY首席創意總監Riccardo Tisci以「團體」入鏡方式，詮釋節慶團結，凝聚愛的精神，因此廣告少有單人畫面，但周冬雨搶下一張單人照，身穿全套白色西裝，帥氣爆棚的畫面，也被大讚「高級」。

▲周冬雨單人入鏡，穿白色成套西裝被讚Hold的住高級感。（圖／品牌提供）



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WHAT IS LOVE動態廣告內容趣味，沒有過於浮誇的華麗感，反倒走白色聖誕的溫馨風格，有戴著翅膀的天使，也有人面羊腿精靈等，當大家舞動著詮釋LOVE主題時，更是完美傳達了此次Riccardo Tisci想表達的幸福感。

▲BURBERRY此次廣告以團體戰為主，劉亞仁搭人面羊腿精靈拍趣味照。（圖／品牌提供）