韓妞指定短髮範本就是她！網劇女神朴怡賢剪短後人氣飆高，仙氣瀰漫

最近韓網討論度超高的新一代「短髮範本」，就是這位朴怡賢小姐姐（音譯：박이현），有著讓人移不開目光的貓相、精緻臉蛋，剪了短髮、中長髮造型後人氣超高，很多韓妞都拿著照片要剪成跟她一樣，快看看她的魅力在哪裡吧！

＃網路劇女神出道，剪短髮後人氣破表



最近在韓網討論度很高的就是這位朴怡賢小姐姐，剪了短髮之後人氣更高，被評為韓網新一代短髮範本！

朴怡賢小姐姐在2018年時以網路劇《我們無法入睡的理由》出道，後來也接連出演網路劇《被不良少年盯上》，1994年出生的她有著清純的臉蛋，扮起學生一點也不違和，有種校園女神的既視感！

其實朴怡賢小姐姐之前長髮時也不是不好看，但確實剪了短髮之後讓她的五官整個跳出來，顯得整個人更精緻，是目前最多韓妞拿照片找髮型師的「短髮範本」！

朴怡賢小姐姐不笑時其實有點像貓相、給人感覺冷冷的，但一一笑起來又讓人融化、非常有魅力！

＃韓網新一代大勢「短髮、中長髮範本」

讓朴怡賢小姐姐爆紅的這款短髮其實也算是中長髮的長度，髮尾幾乎齊平、沒有層次，可以隨喜好上捲，變成內彎、或是隨性抓出外翹線條都很好看！

平常不上任何捲度也有種隨性感，非常清新率性。

朴怡賢小姐姐的中長髮及肩的長度也可以紮起來，冬天穿大衣或是圍圍巾顯得更可愛！

>>加碼分享髮型師整理技巧

要吹出有吹、又好像沒吹的隨性弧度，髮型師技巧就是下層頭髮吹內彎、上層頭髮用圓梳往外繞一個捲度，之後再用手撥鬆，髮尾就會有一個自然的率性弧度了！

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 본점 실장 장수연（@suyeon_33）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 17 日 上午 1:58 張貼

＃為美妝品牌拍攝畫報，清新風格熱議



其實在出道前朴怡賢小姐姐也有為化妝品牌NAMING拍攝過形象照（當時以本名金素妍김소연），照片中非常有魅力，呈現出跟日常照不同氛圍！

迷人的貓相配上紅唇，有種莫名的厭世感，很像日本模特兒小松菜奈那種路線！

眼角的美人痣更是招牌，讓她眼睛散發迷濛感又不做作！這位朴怡賢小姐姐的清新魅力難怪在韓網越來越紅，一起期待她的新作品吧！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@lightisthenight、@naming.cosmetic

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