尋找7間台北隱藏版咖啡店、酒吧　想吃先來做功課

特搜台北7間超神秘咖啡店、酒吧，快來看看他們都藏在哪裡？

BUT.WE LOVE BUTTER

松山區富錦街

外觀看起來是英倫風格西裝店，但是要推開對的門才能找到這間奶油餅乾店。店內風格簡單清新，以販售餅乾禮盒為主，店員會提供當日口味的奶油餅乾與茶飲做試吃，但BUT.WE LOVE BUTTER並不是咖啡廳喔！

▲（圖／美食客Andie Hung提供）

LE KIEF菱玖洋服

大安區光復南路

同樣偽裝成西裝店的酒吧！必須勇敢踏進店裡找到這支電話輸入09 ，就會打開那道神秘的暗門，店家提供自創義大利麵或燉飯等餐點，不定時換菜單，調酒可依客人喜好調整口味，但是建議要先訂位才不會撲空喔！

▲（圖／美食客Michelle Chuang提供）

OUNCE TAIPEI

大安區信義路

門口擺著調酒菜單，卻只有一個騎樓的空間可以喝酒？那就錯了，暗門就藏在眼前的某一道牆壁，推開後就能進入昏暗帶點迷幻的空間，呈現美國禁酒令時代下的Speakeasy文化，調酒均一價400元，調酒師中有外國人，調酒口味以經典配比為主，也可以依喜好調整。

▲（圖／美食客Ash食旅手札提供）

HANKO 60

萬華區漢口街

隱藏在西門町邊陲的新聲大戲院，必須等到放映時間到才能進入，店內有著懷舊港式風格，酒單利用經典電影條列許多自創調酒口味，不妨來嚐鮮吧，建議事前要先訂位喔。

▲（圖／美食客Finn Ho＆凱粒提供）

LUIGI 路易奇洗衣公司

大安區安和路

1920年代美國禁酒令下冒出許多偽裝的私酒吧。這間店名正是使用當時黑手黨領袖的名字Luigi，店名是洗衣店但裡頭其實是餐酒館，而餐點價格台幣200元起跳，好吃且CP值高！

▲（圖／美食客Elaine Lin提供）

夢仙

大安區信義路

是古著服飾店也是咖啡店，空間裡只有六個座位，適合安靜地在這裡喝杯咖啡討個悠閒，除了供應咖啡與茶飲，還有簡單吐司和日常米飯料理，每天菜色都不同，但都是老闆挑選新鮮食材親手料理喔！

▲（圖／美食客Remiii提供）

日豐企業社

新北市新莊區中華路

外表是汽車保養廠，走進空間卻能享受文青下午茶，有著植栽工業風的店內風格座位不多，但供應著老闆每日現做的甜點，抹茶戚風蛋糕口味帶有抹茶味也有些許奶香，貓掌黑糖拿鐵超好拍的！

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。