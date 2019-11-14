敦南誠品熄燈！ 確定明年5/31最後營業日

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▲敦南誠品確定最後營業日。（影／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品敦南店今（11／14）正式對外公布熄燈日為2020／5／31，這間在仁愛圓環持續經營了30年、台灣首間24小時營業的書店，將正式在明年5月底退出東區商圈。

▲誠品敦南書店是許多夜貓族的共同記憶。（圖／翻攝自Eslite誠品）

從1989年開業的「誠品書店」，當時座落在仁愛圓環中，在1995年因搬遷首度24小時營業的敦南誠品店，確定將在2020年熄燈。敦南誠品所在的國泰敦南大樓，在2014年底產權易主，誠品招開的股東會資料中顯示，誠品敦南租約到2020年6月，陪伴許多人走過夜晚時分的24小時書店，今誠品也宣布將在明年5月底正式落幕。

▲在仁愛圓環上的首間誠品書店。（圖／誠品生活提供）

敦南門市對誠品意義重大，現處的該建築，同時也是國泰集團的「起家厝」，今年5月初正式通過台北市政府大樓新建案環評，等同於敦南店繼續營運的機率微乎其微。

▲該店所處的敦南金融大樓將都更。（圖／誠品生活提供）

重新建造的敦南金融大樓，預計規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將規劃餐飲、金融與零售服務業，且以綠建築標準規劃，在5樓有設置綠化露天平台，另配合太陽能發電、節能照明與垃圾暫存冷藏區。

不過誠品強調，「24小時書店一定會有」，在台擁有49家海內外分店，可望在別家店持續24小時營業。目前業界估計將在百貨熱區信義誠品，以及去年才開幕、充滿書香與人文氣息的誠品南西店之中擇一。

▲誠品去年進駐南西商圈，開設誠品南西店，與新光三越比鄰。（圖／誠品生活提供）