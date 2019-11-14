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Virgil Abloh專為女孩設計的跑鞋！Nike x Off-White夢幻撞色今天開賣

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▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Virgil Abloh x Nike 聯名Athlete in Progress系列第二彈正式揭開序幕。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

Off-White™ 主理人 Virgil Abloh 的點睛之筆往往造成熱賣，自去年（2018）夏天就開始與Nike著手女子跑步項目，而今終於正式揭開Nike c/o Virgil Abloh "Athlete in Progress"系列最新身影，以更撞色的衝擊感搭配放大swoosh，於今（11月14日）開賣。

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Virgil Abloh 專為女子打造運動配備。（圖／品牌提供）

Virgil Abloh與Athlete in Progress的淵源要回溯到去年夏天，「我開始和Nike探討女子跑步項目，當時田徑運動員身上的美感和風格給了我很大的啟發。因此，我邀請了一些Nike菁英田徑冠軍選手參加我 19 年春夏 Off-White 時裝秀，這可以看作是開啟和展示此系列的一個伏筆。」該系列也在Off-White 2019 年春夏時裝秀中首次亮相，首批產品包括跑步上衣和緊身褲，以及 Nike x Off-White Zoom Terra Kiger 5在內，已於今年 6 月發佈。

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲200 公尺短跑世界冠軍 Dina Asher-Smith 穿著演繹最新單品。（圖／品牌提供）

而今迎來第二回，邀請到200 公尺短跑世界冠軍 Dina Asher-Smith 穿著演繹，黃、黑為主色基調貫穿背心與束褲，另也有紮染的運動背心及輕便機能外套，搭配兩大品牌聯名Logo，玩味之下兼具運動性能。

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Virgil Abloh x Nike。（圖／品牌提供）

▲Athlete in Progress鞋款比起第一回swoosh更放大，色彩更鮮艷有型，NT$6,300。（圖／品牌提供）

接著輪到三雙炙手可熱的新鞋款，分別注入桃紅、淡藍、亮黃色，搭配極具撞色效果的繽紛雙層鞋帶，側面則飾以放大版的經典swoosh點綴，比起第一代在視覺效果上更加亮眼，鞋底的粗曠鞋釘與鞋面泡泡網布材質產生強烈對比，一柔一刚的結合，讓不同個性的女孩們都能輕易駕馭，粉絲們速速搶起來。

與此同時adidas為貝克漢量身打造的鞋款Ultraboost 19 DB99，命名源自David Beckham字首字母縮寫「DB」，而99正對應著他人生巔峰的1999年。在1999年，貝克漢與妻子完成終身大事，迎來大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）誕生，所屬曼聯俱樂部更史無前例獲得足壇最高榮耀「三冠王」，而貝克漢正是關鍵致勝的最大功臣，所以這款鞋不僅象徵貝克漢的足球輝煌歷史，更藏著他對於妻子維多利亞貝克漢以及孩子滿滿的愛意。

►貝克漢寵妻無極限！新鞋DB99藏「放閃宣言」瞬間融化網友

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關鍵字：

Off-White™, 主理人, Virgil Abloh, Nike, 聯名, Athlete in Progress
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