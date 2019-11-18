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最好吃漢堡、可頌甜甜圈通通都有！除了自由女神，紐約必吃TOP10也不能錯過

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準備去紐約旅行嗎？這篇收起來通通畫重點！跟著這篇吃保證紐約行沒白去啊！

TOP 10／THE HALAL GUYS
街頭清真快餐車

大名鼎鼎的清真快餐車，在街頭就能吃到中東美食！以牛肉、雞肉為主，搭配烤餅以及長型的米飯，加上異國香料和特製淋醬的風味，越吃越香，一下子就吃光光啦！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客白T先生提供）

TOP 9／PETER LUGER STEAK HOUSE
超人氣百年牛排館

榮獲米其林一星的百年牛排館，主打乾式熟成牛排，帶著炭烤香氣的牛排內部粉嫩多汁，盛盤是燙的所以推薦點3分熟風味最佳。另外，厚切培根外酥內嫩也是推薦必點，雖然花費不低不過絕對值得！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客巧妹提供）

TOP 8／JEAN GEORGES
米其林三星的法式料理

名廚開設的知名餐廳，甚至還出現在《慾望城市》的台詞裡，想體驗高貴的美食饗宴其實沒有想像中那麼貴，午、晚餐時段都有提供價格較親民的Pre-Fixed Menu當作入門，想體驗精緻的米其林法式料理可以嘗試看看。

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客曼曼提供）

TOP 7／LITTLE COLLINS
紐約十大咖啡廳之一

充滿著澳洲風情的Little Collins除了厲害的咖啡單品之外，最有名的非他們家的酪梨吐司莫屬！烤得酥脆的吐司上抹著厚厚的酪梨乳酪醬以及半熟蛋，還撒上南瓜子和辣椒，多層次的滋味讓人吃過就念念不忘。

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lynne Hsu提供）

TOP 6／JULIANA PIZZA
美味排隊窯烤披薩

來紐約怎麼能錯過Juliana？這家位在布魯克林區的窯烤披薩店時常大排長龍，酥香又Q的餅皮十分涮嘴，可以做半半口味的雙拼，一個披薩的份量頗大，適合一群朋友分食。

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Momoko提供）

TOP 5／CAFÉ HABANA
古巴三明治和墨西哥風味烤玉米

麵包扎實酥脆的古巴三明治夾著烤肉片、酸黃瓜、辣美乃滋、起司和芥末醬，味道超銷魂！特殊烤法的墨西哥式烤玉米灑上起司粉、香料，最後再擠上檸檬汁，好吃又特別的滋味一定要試試！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客白T先生提供）

TOP 4／THE LOBSTER PLACE
海鮮市集超大龍蝦

來雀兒喜市場絕對不能錯過的超級大龍蝦，新鮮現點現蒸，價格隨龍蝦大小有所不同，龍蝦肉質Q彈鮮美，單擠著檸檬提味就非常好吃，另外生蠔也推薦必點！來這吃生蠔龍蝦真的超級划算的啊！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客函提供）

TOP 3／DOMINIQUE ANSEL BAKERY
限量可頌甜甜圈

店內最高人氣的品項是可頌甜甜圈，擁有甜甜圈的外表、可頌的口感，淋上不同口味的醬料，非常獨特。一人限購兩個，每個月還會推出不同的限定口味，難怪總是吸引著顧客對它死心踏地啊！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Chia-ling Chang提供）

TOP 2／LADY M CAKE BOUTIQUE
赫赫有名千層蛋糕

源自於紐約的知名千層蛋糕Lady M相信大家一定不陌生，既然來到紐約不妨就來他的發源地踩點一下，細緻柔軟的口感，十分綿密，也可以來驗證一下到底原產地的蛋糕是不是真的和台灣吃到的一樣！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lin提供）

TOP 1／SHAKE SHACK
必朝聖美式漢堡

號稱全紐約最好吃的漢堡，沒吃到就遜掉了。漢堡肉份量十足還帶著微微的焦香及豐富的肉汁，簡單夾著番茄、生菜和特調醬料竟然就如此美味！另外，薯條和奶昔也是必點，不朝聖一番絕對會後悔！

▲紐約必吃美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客前往美食的道路上提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 紐約, THEHALALGUYS, PETERLUGERSTEAK, JEANGEORGES, 米其林, LITTLECOLLINS, JULIANAPIZZA, LADYM, SHAKESHACK
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