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跟著IU、玟星、多賢一起換上仙氣「霧灰紫」！褪色後超美、免漂也能染

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最近IU、Mamamoo玟星、twice多賢回歸時紛紛染上「霧灰紫」髮色～而紫髮色這麼受韓星歡迎的原因不外乎是因為顯白、顯溫柔氣質～除此之外，也因為紫髮色褪色後比較不容易變成台妹金，所以幾乎每年秋冬都是南韓流行髮色裡榜上有名的顏色之一～

▲染髮。（圖／美人圈）

＃Mamamoo玟星髮色－紫羅蘭

▲染髮。（圖／美人圈）

紫色髮的第一位代表就是我們Mamamoo的帥氣Rapper玟星啦～染完這色之後又霸氣又嫵媚的氣質根本意圖使所有人愛上他！玟星染的這一色屬於正宗的紫羅蘭色，因為偏冷色調，所以黃肌染起來很顯白～

＃IU髮色-粉調薰衣草

▲染髮。（圖／美人圈）

接下來就是我們的滿月大人IU，看完IU的粉調薰衣草髮色，只能不斷驚嘆於社長大人的美貌～這款髮色因為在紫色中添加了一點點粉調，所以會中和紫色的神祕霸道感，讓整個人看起來更甜美一點～真的很適合又霸氣又可愛的滿月社長啊～

＃多賢髮色-紫霧奶茶

▲染髮。（圖／美人圈）

說到多賢大家應該都知道他是twice中的童顏代表吧~不過在這次回歸中卻染了「紫霧奶茶」，讓多賢整個人從可愛小兔子大變身，多了一股成熟嫵媚的性感～而這色除了原本的霧紫調之外，更是結合最近也很大勢的奶茶色髮色，讓髮絲中的霧灰感更明顯，染起來更有高級感！

看到這裡相信很多女孩都很擔心漂髮會很傷髮，但又很想要get霧紫調髮色吧～不用擔心，以下就為大家準備了兩款不用漂也超好看的「霧紫調髮色」推薦～想要染特殊色又不想漂的女孩就一起看下去吧！

不用漂紫色系髮色1：莓果紫

▲染髮。（圖／美人圈）

莓果紫髮色是最近很多日韓妞愛染的顏色，不只因為他意外的顯白，加上他在陽光下會透出紅紫色的髮絲光，讓臉部肌膚看起來更紅潤、有氣色，甚至不用害怕染完一定要化妝才能出門！

不用漂紫色系髮色2：深藍紫色

▲染髮。（圖／美人圈）

因為添加了一點霧藍色，如果在室內會是一個低調、但看起來很高級的黑紫色；在室外就是一個超美的藍紫色！加上他會隨著光線變化，讓髮色看起來更有趣～但又不怕染完要上班、上學會太浮誇！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@queens.mamamoo、@hayeon_violet、Kanha - Sabay、小紅書＠你的路、fb@JYPETWICE、mery.jp、IG@asukaa02、hair.cm、IG@girls.oftheworld_、小紅書＠Kakoala-

【延伸閱讀】

秋冬韓系短髮、中長髮髮型圖鑑！韓國最夯5款髮型，想換髮型就看這篇～(beauty美人圈)

2019秋冬流行髮色，IU霧藍紫、子瑜牛仔海軍藍髮色韓妞瘋問！可漂可不漂、藍中帶霧灰感，染完超仙超顯白！(beauty美人圈)

韓國大勢「柔霧髮色」範本！不用漂、超顯白的搭訕髮色，這款更是超仙的背殺髮色！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 染髮, 髮色, 韓星, 紫色, 霧灰紫
fashion.net

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