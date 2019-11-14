2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

2019年第三次水星逆行時間在10月31日開始，並於11月21日順行。這次水星會在天蠍座逆行，出生在固定星座天蠍座和水瓶座的人，在逆行期間最有可能遇到挑戰。

水瓶座、魔羯座、射手座及天蠍座朋友，立即看看這次水逆將會對妳愛情運、事業運及財運造成怎樣的影響吧！

天蠍座



愛情運：曖昧戀情明朗化

還在想東想西的曖昧戀情，也可能逐漸地朝公開、明朗化前進，但同時容易為了心上人或另一半花錢的機率大增，值不值得就見仁見智了。

事業運：注意文件數據

在工作上，這陣子特別多數據要解讀，小心要注意在文件上會較容易出錯，記得要做一次檢查才把資料交給上司。有些人全身投入新的工作，由於有太多意外事情，阻礙進度。

財運：學會向購物說不

在投資市場上凡事多評估，多衡量再定奪，只要投資求財不大貪，掌握階段獲利機會。在購買方面，如果沒有足夠的意志力向欲望說不，可能會造成一些損失。

射手座



愛情運：水逆令人變懷舊

在水逆期間，人也變得懷舊。面對昔日不堪的戀愛回憶，如果有機會能聊出來，就勇敢分享。妳會發現，能說出來的就不再是傷害，妳已經變強壯。

事業運：職場挑戰上升

工作的影響可說走入了多事之秋，妳的職位上不少的變化和挑戰要面對，是危機也可能是轉機 ，也會容易對自我價值抱有質疑。

財運：購物誘惑上升

水逆來襲讓妳難免對於在投資的想像過度美好，花錢的誘惑一波接一波，難以抗拒，妳容易有誤判的情事，當心辛苦賺的錢一點一滴的消失。

摩羯座



愛情運：勿再捉緊舊戀情

感情方面，妳一定要有自覺，把自己從失戀負面情緒中拔出，才能在這波水逆中拯救自己，何況妳面對的不滿，是事隔多年的戀情。

事業運：勤力表現減質疑

回到工作層面，勿擔憂太多、故步自封，妳可以接納新意見，嘗試新的方法與機會，說不定工作表現更好。水逆期間只要表現得很勤力，就能減輕老闆對妳的質疑。妳有很好的領導能力，擅於與同事溝通，日後的合作很愉快。

財運：起伏大易墮騙局

在財運方面，身邊人可能會拉妳參加與投資、合作有關的計劃，避免因輕信旁人而陷入騙局，小心妳的荷包也有很大的起伏，水逆當頭還是持續觀望。

水瓶座



愛情運：情人關係轉差

水瓶座與情人的關係變得消極，妳會以對立、對罵的方式展開，也容易「太在乎別人」看法，用別人的意見來挫折自己，使雙方不愉快收場。

事業運：換位思考有助溝通

想清楚是非對錯，或能換位思考，這種思維對妳跟團隊都有正面影響，水逆期間大家的情緒容易受波動，大家若能打開自覺，就能避免有過多誤會或溝通問題。

財運：謹記先準備再出手

如果對投資躍躍欲試，可以在此時多多研究做足準備後出手。某種小幸運將能使妳嘗到投資獲利的成就感，不過記得見好就收。不過妳的表面風光只帶來煩惱，內心有個陰影，變成最大弱點。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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