小紅書網紅月瘦10公斤沒挨餓！減肥食譜掌握3重點＋減脂3動作

最近有位小紅書網紅分享自己如何在一個月內「不挨餓」就瘦下10公斤！不只公開了詳細的減肥食譜，更搭配簡單的減脂運動，讓身體更有線條感～重點是瘦身過後不怕復胖！正在為瘦身苦惱的女孩一起來看看這位小姐姐的「不挨餓瘦身」方法吧～

＃減肥食譜三大重點

1.吃食物原型



首先最重要的第一點就是，一定要攝取食物的原型！除了食物原型一定比較健康、營養之外，其實食物原型也富含了更多纖維素，能夠幫助腸胃蠕動、排便，也讓身體更有飽足感～

2.攝取健康澱粉



接著就是澱粉類食物！很多人在減肥時都會拒絕攝取澱粉類，但是這樣不只容易復胖，也會讓身體中的醣份減少，導致身體機能受到影響！而且好的澱粉更能夠幫助身體增肌減脂～所以只要避開「精緻澱粉」（例如：白米飯、麵包、蛋糕等等），就算是減肥期也可以安心吃！

3.調味料減半



最後一點就是不論吃什麼食物，所有的調味料一定要減半放！因為就算吃得食物再健康，放太多調味料，熱量一樣會超爆表！建議喜歡重油、重鹹的人，可以換成低卡的調味料，如：檸檬、橄欖油等，也可以添加少許鹽、胡椒粉等，就可以吃得美味又健康！

＃減脂運動



1.捲腹



這一步動作跟仰臥起坐有點像，但是比起仰臥起坐，捲腹鍛鍊腹部肌肉的效果更好，頸脖處也比較不容易受傷！一開始先平躺在地板上，接著使用腹部力量，將上下身抬起，雙手摸到膝蓋即可～一組做10次，每天做3組～

2.臀橋



臀橋對於訓練臀部、大腿的肌肉來說非常有效～一開始先呈平躺，接著使用臀部的力量將下半身抬起，注意從胸口到膝蓋需成一直線，才不會造成身體受傷！這組動作每組做20下，每天做3組～

3.棒式



棒式相信是很多人很熟悉的瘦身運動～不只可以訓練核心、鍛鍊核心肌群，更是剛開始運動、減脂的人很好的入門動作～首先呈趴姿，接著用雙臂的力量將身體撐起，臀部和腹部需收緊，且腰部不可下垂，維持30秒後再放鬆～這組動作每天做5次～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@babebani、小紅書＠蕭姐姐減肥日記、＠猴子、pin blog、wholenewmom.com、Интернет портал за родителите、POPSUGAR、TapTheHinh.net、Tumblr Gallery

【延伸閱讀】

只需三招虐出「川字腹肌」！韓國健身教練馬甲線運動，瘦腹、縮臀，一個月就有小蠻腰！(beauty美人圈)

4步瘦大腿圍、提高臀位動作！一個月擁有大腿縫、黃金比例長腿，下半身有感塑形！(beauty美人圈)

4動作提臀、提高腰線！拯救五五身，打造黃金身材比例，每天10分鐘，腿變長2倍！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。