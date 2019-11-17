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最生火的純白厚底帆布鞋！搶翻天的JW Anderson ＸConverse宣告回歸

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編輯／Duke

當老爹鞋不再流行，崛起的則是厚底鞋，其中，推出的品牌包括Nike、Puma、Fila等，不過，自時裝品牌JW Anderson聯手Converse推出Run Star Hike後，該鞋款便成為各大明星的寵兒，並且在短時間內被搶購一空，但就在幾天前，JW Anderson突然宣布該鞋款將重新回歸，而這也讓沒能入手的朋友，再次燃起了希望。

▲JW Anderson X Converse。（圖／翻攝自IG@jw_anderson、StockX）

▲JW Anderson宣布聯手Converse推出的Run Star Hike即將回歸。（圖／翻攝自StockX）

今年初登場的JW Anderson X Converse Run Star Hike是一雙以Chuck Taylor為原型設計的鞋款，其鞋面採用純白色調為主軸，而JW Anderson除了保留原有的鞋底外，還加入藍、棕、白3色組成的鋸齒大底，最後在鞋後跟處注入Converse標誌性的星星標誌。另外，為了配合鞋款的回歸，JW Anderson重新設計了自家推出的帽子外型皮革包款，並同樣以純白色為主調，搭配藍、棕2色的皮革質料點綴。

▲JW Anderson X Converse。（圖／翻攝自IG@jw_anderson、StockX）

▲以Chuck Taylor為原型設計的鞋款，其鞋面採用純白色為主調。（圖／翻攝自IG@jw_anderson）

▲JW Anderson X Converse。（圖／翻攝自IG@jw_anderson、StockX）

▲加入藍、棕、白3色組成的鋸齒大底，最後在鞋後跟處注入Converse標誌性的星星標誌。（圖／翻攝自IG@jw_anderson）

▲JW Anderson X Converse。（圖／翻攝自IG@jw_anderson、StockX）

▲JW Anderson X Converse。（圖／翻攝自IG@jw_anderson、StockX）

▲JW Anderson將自家推出的帽子外型皮革包款重新設計，並以純白色的帆布為主軸搭配藍、棕2色的皮革製成。（圖／翻攝自IG@jw_anderson）

JW Anderson X Converse Run Star Hike以及帽子外型皮革包款，目前尚未有確切的發售資訊，不過，該品牌表示將會在近期登場，有興趣的朋友，最近可以多多注意JW Anderson發布的消息喔！

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關鍵字：

JWAnderson, Converse, RunStarHike, 純白色, 鋸齒大底, 星星標誌, 帽子外型包款, ChuckTaylor
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