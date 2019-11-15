fb ig video ETtoday search mobile

GD X NIKE AF1未上市先轟動　南韓限定「紅勾」版本　二手收購價破10萬元

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@peaceminusonedotcom

G-DRAGON（GD）才剛退伍不久就頻頻給粉絲們心臟爆擊，荷包也難逃！相信大家最近都被這雙GD品牌PEACEMINUSONE與NIKE聯名推出的Air Force 1「Para-noise」洗版了吧？首先曝光的市售版本白色勾勾之外，竟然還有南韓限定發售版本「Red Version」紅色勾勾～在還未正式發售前就炒出天價！

▲GD X NIKE red version。（圖／翻攝自peaceminusone）

▲GD X NIKE red version。（圖／翻攝自peaceminusone）

PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-noise」此鞋款根本就還沒正式上市就已經在全球造成轟動，據說南韓限定紅色勾勾版本在10月26日搶先預售時，現場排到人山人海，線上也10分鐘就搶完。這雙鞋原價已經不便宜約六千台幣，網民卻透漏二手市場已經出現了400萬韓元（約台幣十萬五千）的收購價格！

▲GD X NIKE red version。（圖／翻攝自peaceminusone）

▲GD X NIKE red version。（圖／翻攝自peaceminusone）

GD在潮流界所創造的商機非同小可，只要是他曾經穿搭過的單品都有可能造成搶購熱潮，更不用說是推出自己的聯名商品，大家搶破頭都想要買到！很快的，PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1將於11／23全球正式上市，也讓人相當期待究竟會出現什麼樣的搶購盛況與更驚人的收購天價～

▲GD X NIKE red version。（圖／翻攝自peaceminusone）

在開賣之前先來看看幾位明星們搶先上腳示範～

EXO 的SUHO 穿著南韓限定發售版本「Red Version」，帥氣的踩在瓦礫石堆上。

另外，GD也在IG上透漏了「黃色」勾勾版本！但是勸大家還是打消了想買的念頭，因為「黃色」勾勾版本可是「親友限定」！總共只有88雙，除非是GD決定要送你，不然幾乎不可能拿到～數量稀少更是價值連城，像是GD就有送給藤原浩一雙呢！

在上市之前，已經有不少韓星藝人拿到貨，像是朴信惠前天就PO出一張站在自己的應援咖啡車前拍的照片，腳上踩的正是經典白勾版本～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

GD, G-DRAGON, PEACEMINUSONE, Air Force 1, Para-noise, 雛菊, 紅色勾勾
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

4種跡象表示他不會喜歡你　別再傻傻當「愛情工具人」

2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

2019最後的水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

11月繼續懶在家追劇！6部韓劇推薦　河智苑女神新作《巧克力》準備開播 LV周邊太狂了！8樣生活小物都想收藏　桌遊、記事本送禮有面子 你不知道的6種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣 DARPHIN年度禮盒將精露、小粉紅全打包　耶誕花圈限量400個只送不賣 可口可樂進軍氣泡水市場！8種特殊風味　雙色水果包裝想收藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面