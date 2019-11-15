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很有冠希哥的風格！「龍」刺繡、4色渲染　CLOTＸDickies聯名工裝超帥

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編輯／Duke

由陳冠希主理的CLOT，才剛宣布將與Nike、藤原浩共同聯手打造Air Force 1「黑絲綢」後，緊接著到來的則是和工裝大牌Dickies的聯名系列。這次雙方除了以經典的Dickies工裝為主軸外，還加入了「雲從龍」刺繡圖案以及「渲染」設計，以達到中西合璧的理念。

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT X Dickies聯名系列，加入了「雲從龍」刺繡圖案，以達到中西合璧的理念。（圖／翻攝自Juice）

此次的CLOT X Dickies聯名系列，一共帶來多樣單品，包括工作外套、工作襯衫、衛衣、長褲、吊帶褲等，而色調則運用藍、黃、紫、棕等4色搭配渲染技術為主軸製成。

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲運用藍、黃、紫、棕等4色搭配渲染技術與「雲從龍」刺繡圖案為主軸製成。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲CLOT x Dickies。（圖／翻攝自Juice）

▲長袖工作襯衫與吊帶褲，目前尚未登台販售。（圖／翻攝自Juice）

「雲從龍」一詞出自《周易•乾卦文》裡的「雲從龍，風從虎，聖人作而萬物睹」，而該圖案會成為此次的主打設計其實是有典故的，因CLOT想借此來寓意傑出的人物會隨時代出現，同時也代表著華人潮流勢必崛起，並且將在未來影響全世界。

CLOT X Dickies聯名系列已於11／14在Juice台北、Juice台中進行限量發售，不過，目前台北與台中店僅發售工作外套、工作襯衫、衛衣以及長褲，而定價依序為台幣11,080元、台幣7,280元、台幣8,980元、台幣8,080元，喜歡工裝風的朋友，近期都可以前往選購。

此外，Dickies近期還有與日本品牌Mastermind JAPAN推出聯名系列，其中，Mastermind JAPAN以自身獨到的暗黑風格融合Dickies的工裝風，並套用骷髏、迷彩設計在工作外套、長T、短T以及工作褲上。

▲Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

▲Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

▲Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

▲Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

▲Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

▲Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

▲運用骷髏、迷彩設計的工作外套、長T、短T以及工作褲。（圖／翻攝自Mastermind JAPAN）

Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列，目前可於Mastermind Pvstore網路商店、Mastermind東京店以及亞洲區各大Dickies旗艦店購得，定價區間為美金80元（約台幣2,400元）到美金250元（約台幣7,500元）不等。

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關鍵字：

陳冠希, CLOT, 工裝, Dickies, 雲從龍, 渲染設計, 工作外套, 工作襯衫, 吊帶褲, 華人潮流, Mastermind, JAPAN, 暗黑, 骷髏
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