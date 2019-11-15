單身狗、邊緣人大福音！日本「一人串燒機」低油煙，在家想吃就開烤

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忙碌的生活中不可能時時刻刻都有人陪伴，而且也並不是大家都能順利成雙成對，尤其是在日本，大家對於一個人吃飯、一個人生活更是習以為常，也因此「一人」商機可謂是越來越盛行，像是每逢佳節那些單身的人無處去，於是許多「一人餐廳」便誕生。如今，日本甚至出現了「一人串燒機」、「一人烤肉機」！

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＃無煙一人串燒機 ¥ 6,280（約NT＄1,760）

平常這種串燒、烤肉店都是和親朋好友一起吃才有意思，但是大家這麼忙碌實在很難說走就走，這種時候自己去吃也很尷尬。不過現在出現這台「一人串燒機」，不管你是單身者、獨居者還是只是邊緣人，想吃就吃！完全不用顧及他人！

這台串燒機的使用方式也很方便，而且就算在家中使用也不會造成太多油煙，一次總共可以插上10支串燒，利用中間的熱源一邊轉動一邊平均加熱，連自己的手都不需要動用！加熱完成後拿起來就能直接大嗑，配上一杯啤酒簡直完美～

機器上的零件都能拆卸下來清洗，十分方便～大小十分迷你，長寬為正方形邊長21公分，高度則不到30公分，能簡單收納在一般的櫥櫃中。

＃一人烤肉機 ¥ 5,980 （約NT＄1,675）





能一個人吃串燒、當然也能一個人烤肉！這個「一人烤肉機」又更加強大了，分為上、下兩層，上層鐵板可以用來烤肉片、蔬菜、海鮮，下方可以烤肉串、香腸！

而且下層烤串燒時機器還能自動幫你轉動它，受熱均勻又不會烤焦，換上鋼管配件，還能烤香腸！香腸會在轉動的鋼管上均勻受熱並不斷旋轉，讓烤肉變得完全零難度！

烤肉機的體積稍微較大一些，但是能同時料理的食物空間更多，其實也很適合情侶在家使用，或是三、兩好友的小型聚會呢～





＃一人早晨烤麵包機 ¥ 3,180（約NT＄900）

最後這個「一人烤麵包機」真的是獨居人們的一大福音啊～沒有另一半或是長輩們幫忙準備早餐，平時根本沒時間自己弄，但是有了這台一人烤麵包機，就能同時烤麵包跟煎蛋！只要設定好時間就能繼續穿衣服準備出門，省時又省力！

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