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試開箱／Pantone 2020大勢色躍上手錶！褪色丹寧、奶茶雲雀美到窒息

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▲Pantone2020大勢色出爐，BRISTON新錶9種色讓選擇困難發作。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

每一年尾聲彩通公司（Pantone）都會公佈隔年流行色，象徵未來的色彩趨勢，法國運動手錶品牌BRISTON就結合2020年的大勢色，在CLUBMASTER CLASSIC CHRONO系列上一口氣推出9款新色，包括奶茶雲雀色、褪色丹寧藍等，一定能找到你喜愛的。

▲BRISTON 。（圖／品牌提供）

▲BRISTON 。（圖／品牌提供）

▲BRISTON 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BRISTON 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BRISTON將Pantone 2020流行色票注入CLUBMASTER CLASSIC CHRONO系列 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

BRISTON本次新品發想來源於大勢的Pantone 2020流行色票，注入熱銷錶款CLUBMASTER CLASSIC CHRONO系列之上，以9種新色呈現，莓果紅、優雅紫 、寶石綠、時尚軍綠、孔雀藍、奶茶色、薄荷綠、海軍藍、丹寧藍，男女皆宜的色彩光是看到就愛上，同時也保留原本會隨著光源變化產生折射的光譜錶面，因此每一隻裱的琥珀色輪廓都不同，宛如量身打造一般，品牌代表特色的四方枕形的錶框造型搭配 40mm 的錶殼，符合日常以及運動佩戴。

▲BRISTON 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BRISTON 。（圖／品牌提供）

▲BRISTON 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BRISTON 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲丹寧藍、奶茶色琥珀輪廓仔細看，NT$12,000。（圖／記者鮑璿安攝）

其中本次開箱呈現的錶款，超顯白的奶茶色以及清澈的丹寧藍，突顯品牌避開以往的正色，而選擇細膩的色彩注入錶款，光是藍色就有3種款式能夠選擇，有如Pantone大勢色褪色丹寧（Faded Denim 17-4021），奶茶色則有雲雀色（Lark 16-1324）之姿搭配琥珀輪廓更顯精緻，輕巧好上手。此外，CLUBMASTER ICONIC復古四色連帶登場，自動上鍊的機芯特別在九點鐘方向設計了鏤空造型，機芯一覽無遺，搭配藍寶石鏡面打造古典奢華感，彰顯穩重品味。

▲BRISTON。（圖／記者鮑璿安攝）

▲CLUBMASTER ICONIC4色，NT$17,500。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

Pantone, 2020, 色票, BRISTON, 手錶, 法國, 丹寧, 奶茶
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