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午睡10分鐘有助燃燒脂肪　6大「無痛生活習慣」養出瘦子體質

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有沒有發現同樣是在吃東西，為什麼發胖的都是你？！根據美國食品與藥物管理局顯示，垃圾食物會刺激腦內神經，而糖就像古柯鹼一樣讓人上癮。傳說中吃不胖的體質究竟是真實存在的嗎？ELLE美國版文章的標題斗大寫著「6 Things Skinny Bitches Do Every Day」那些模特兒、美女瘦子到底每天都在做些什麼？

我們跟蹤這位瘦子朋友，跟她加入知名健身教練Bateman創立的運動教室SBC，在教室中可以發現每個人都像是超模一般，擁有令人稱羨的完美身材，更發現這些瘦子們都有的共同生活習慣…一起來看看！

1．睡前先想好隔天的早餐

▲瘦子體質 。（圖／ELLE提供、翻攝自IG@STELLAMAXWELL）
早餐盡量往高蛋白質、熱量較高的方向做準備，教練Bateman表示：「在忙碌的早晨，高蛋白、雞蛋、鮭魚還有白肉，另外，菇類、辣椒、薑、檸檬還有溫熱水也都是保持身材的好食材。」

不要為吃而吃，傾聽自己的身體需求，學習如何挑選食物。細嚼慢嚥以及適量的攝取是最好的方式。

2．擁有晨間性生活

▲瘦子體質 。（圖／ELLE提供、翻攝自IG@STELLAMAXWELL）
很多人一定納悶，為什麼是要在早上做愛？教練Bateman解釋，大多數的人在晚上都覺得疲累、只想休息、沒有激情；相反的，當妳早上意識還不是很清晰時，這將會幫助大腦甦醒，而且，妳出門工作前「做運動」也能大大降低腎上腺皮質素。

3．不要浪費一小時在健身房做有氧運動

▲瘦子體質 。（圖／ELLE提供、翻攝自IG@STELLAMAXWELL）
教練Bateman透露：「只做一小時的有氧運動就等同妳到紐約MoMA現代藝術博物館花一小時看藝術品一樣！考慮一下改做攀爬、短跑等爆發式的增強訓練！在減肥的路途中，厭煩、懶惰絕對是最大的敵人，持之以恆最重要喔！」

4．午間小憩

▲瘦子體質 。（圖／ELLE提供、翻攝自IG@STELLAMAXWELL）

根據研究顯示，每天只要午睡10至20分鐘，便非常有利於提振精神、燃燒脂肪！教練Bateman也鼓勵大家在晚上10點前就寢。

5．戒糖

▲瘦子體質 。（圖／ELLE提供、翻攝自IG@STELLAMAXWELL）
如果妳真的想戰勝體脂肪，就必須提升意志力！尤其是在運動期間或後不要喝含糖飲料。那到底要怎麼吃才能把減脂效果提升到最高呢？教練Bateman：「喝杯有機黑咖啡淋上椰奶，再加一點杏仁；而運動後最好的選擇則是魚肉、瘦肉、酪梨或綠色蔬菜。」

6．自信樂觀態度

▲瘦子體質 。（圖／ELLE提供、翻攝自IG@STELLAMAXWELL）
大大的深呼吸五次，告訴自己是最美麗的女人，每一天都是新的開始。這有點陳腔濫調，但是如果這樣做，不但對生活抱持樂觀積極，無論是心態還是生理都能活得非常健康。

TEXT／BY ROYAL HUANG　PHOTO／INSTAGRAM @KARLIEKLOSS、@GIGIHADID @STELLAMAXWELL、@VICTORIASSECRET、VICTORIA'S SECRET FACEBOOK、GETTY IMAGES

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 瘦身, 瘦小腹, 生活習慣
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