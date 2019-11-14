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王思偉想穿紗裙狂奔　單身「跟生活談戀愛」也很美

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▲王思偉透露穿上FABIANA FILIPPI，就有想在大地狂奔的心情。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

義大利時尚品牌FABIANA FILIPPI享有「衣的詩人」美稱，今（11／14）舉辦秋冬系列發表會，邀請伊林名模王思偉領軍展演新裝。王思偉接連換上3套風格各異的造型，她透露：「之前來試裝的時候，看到毛衣搭配紗裙那套，就很想穿它，沒想到就真的分配給我！」

▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供）

▲王思偉對這套毛衣配紗裙的造型「一見鐘情」。（圖／品牌提供）

王思偉讚毛衣配紗裙展現出來的浪漫俐落感，又能稍微露美腿，展現自身優勢，讓她一見鐘情，眼冒愛心。已不是首次為該牌走秀的她笑說：「每次穿都有一種想在大地狂奔，跟生活談戀愛的感覺。」目前是單身的她，對感情抱持隨緣態度，倒認為這種跟「生活戀愛」的感覺也滿好。

▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供）

▲王思偉（左三）領軍伊林名模一起展演FABIANA FILIPPI秋冬系列。（圖／品牌提供）

王思偉平常工作就需要不時變換造型，她透露私下穿搭就比較「偷懶」，喜歡從服裝細節去營造「有打扮」的感覺，也因此更欣賞FABIANA FILIPPI，她讚：「滿多是注重質感，但細節講究的設計。」

▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供）

▲王思偉認為一件重點式的單品，「懶人時尚」很符合私下她自己的穿搭哲學。（圖／品牌提供）

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FABIANA FILIPPI今年（2019）秋冬系列，主打多層次造型，並用各式金屬細節與科技織物、毛料等打造豐富感，同時也在女裝設計中融入許多男裝元素，加入Oversize的西裝、晚宴服風格，讓女人偶爾也能耍帥一下。

▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供）

▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供） ▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供）

▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供） ▲FABIANA FILIPPI 秋冬預覽。（圖／FABIANA FILIPPI提供）

▲FABIANA FILIPPI秋冬不同材質的單品打造層次，並注入許多男裝元素，讓女人也能耍帥。（圖／品牌提供）

關鍵字：

王思偉, 衣的詩人, FABIANA FILIPPI, FW19, 2019秋冬, 女裝
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