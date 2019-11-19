泫雅、Lisa的法式瀏海實在美　微微蓋過眉毛的凌亂感，性感毫不費力

秋冬髮型關鍵字「法式瀏海 French Fring」絕對要記住！ 許多人對瀏海的印象都停留在可愛、稚氣，其實只要掌握幾個訣竅，法式瀏海就能完美呈現不經意的性感、慵懶氣質～性感代表泫雅、BLACKPINK成員Lisa的瀏海都帶有微微凌亂感、自然的瀏海密度、長度過眉目卻不遮擋眼睛，雖然不是法國人卻輕易帶給人舒服自然的法式美感！韓星、日模、當紅巴黎Blogger都愛的法式瀏海務必收藏！

泫雅

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 4 日 上午 3:17 張貼

性感卻不刻意賣弄的韓星代表絕對是泫雅！自然的法式瀏海搭配黑茶色的微捲長髮超迷人～淡妝搭配紅唇也能駕馭，剪癮一觸即發啊！

BLACKPINK成員Lisa

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 1 日 上午 6:35 張貼

一直是瀏海髮型的Lisa也帶有法國女人的性感魅力，慵懶的眼神搭配法式瀏海及亞麻髮色實在美！

松本惠奈

在 Instagram 查看這則貼文 ENA MATSUMOTO（@ena1123）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 24 日 下午 8:16 張貼

日本人氣女神松本惠奈雖然身為日本人氣名模，卻一直帶有法國女人的慵懶女人味～烏黑髮色搭配法式瀏海看起來十足優雅，充滿著冰山美人的魅力！

jeannedamas

在 Instagram 查看這則貼文 Jeanne（@jeannedamas）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 27 日 上午 6:07 張貼

提到優雅法國女生，絕對會馬上聯想到Jeanne，完全是時髦不費力的最佳代表！即肩的浪漫捲髮搭配自然的法式瀏海讓法國女人的魅力展現到最極致啊～

klara_blanc

在 Instagram 查看這則貼文 Klara_Blanc（@klara_blanc）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 22 日 上午 5:08 張貼

巴黎女孩Klara完全是來自法國的精靈啊～被風吹到微凌亂的瀏海看起來也是仙到不行，慵懶的瀏海＋極短髮給人的印象是俏皮可愛，但穿上洋裝卻別有一番優雅的氣質！

maralafontan

在 Instagram 查看這則貼文 MARA LAFONTAN（@maralafontan）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 27 日 上午 2:42 張貼

一點進MARA的IG就馬上被法式的性感吸引！不刻意追求整齊的瀏海及慵懶捲髮，搭配紅唇讓整個人充斥著古典美～棕色系的髮色搭配法式瀏海超有女人味！

louisefollain

在 Instagram 查看這則貼文 Louise Follain（@louisefollain）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 15 日 下午 1:56 張貼

自然不造作的Louise Follain是時尚編輯、造型師、模特兒，可以說是許多女孩心中一致認可的法國It Girl！自然的瀏海密度搭配一頭直髮給人一種與生俱來的法國獨特魅力～

taylorlashae

在 Instagram 查看這則貼文 Taylor LaShae（@taylorlashae）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 下午 1:44 張貼

比起慵懶的法國氣質，Taylor LaShae把古典性感呈現的完美～微捲的法式瀏海、耳下短髮搭配貝蕾帽非常時髦，個性＋性感實在太勾人！

法式瀏海整理 STEP1





為了讓瀏海看起來自然蓬鬆，可以在瀏海根部撒透明蜜粉、蓬鬆髮粉。

法式瀏海整理 STEP2





外層瀏海可以使用乾洗髮，讓頭髮看起來更輕盈，最後用寬齒梳梳理。

法式瀏海整理 STEP3





用平板夾將瀏海夾出自然的弧度，讓頭髮有不經意的慵懶感。

法式瀏海造型影片

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG PHOTO／IG@LOUISEFOLLAIN、@MARALAFONTAN、@KLARA_BLANC、ELLE CHINA

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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