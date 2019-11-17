任容萱6個生活鐵律養成纖細體質　新願望「想剪C字鮑伯頭」

從紐約時裝週回來的容容任容萱，出席韓國頭髮品牌《呂Ryo》新系列上市的活動，有著一頭筆直飄逸長黑髮的她，告訴我們其實曾因作息關係及工作壓力而造成大量的落髮，特別與我們分享透過哪些小技巧來養護自己的招牌長髮，以及自己保持身材的飲食秘訣，快一同筆記起來，一起看看...

一天喝3000cc的水、晚上過七點後不喝水

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 1 日 上午 1:32 張貼

擁有著健康肌膚光澤的任容萱平常一定會帶水壺在身邊，早上起來時會先喝個500cc左右的水，喝水的習慣是一次就咕嚕咕嚕的喝很多口，大概250~300cc，而不是喝一口然後間隔一陣子再喝的那種，這樣能一次就補充比較多水分。另外她更強調超過晚上七點就不會再喝水了，這樣隔天比較不易水腫。

不吃口味重的加工食品，會選擇正確的食物吃

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 16 日 上午 12:27 張貼

在飲食方面任容萱非常謹慎、具有超強的自制力不碰垃圾食物、會很偶爾才吃個炸雞犒賞自己，更笑著說「我是不能不吃東西的人，若是沒吃東西我會很暴躁，但是我會選擇正確的食物吃！」在飲食上會選擇食物的原始樣子及不加鹽巴是重點。

「像是蛤蜊湯這種本身食材就很鮮甜，加上鹽巴反而是多一層負擔，我會盡量避免重口味跟加鹽的料理。」

不碰含糖飲料，讓自己持續保持喝水習慣

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 28 日 上午 1:09 張貼

任容萱告訴我們自己非常少碰飲料，除非是朋友探班時會稍微喝個金桔檸檬茶，珍奶是幾乎不碰的，會讓自己保持著喝水的習慣。「因為平常我們飲食都會攝取到鹽分，要透過大量的喝水讓身體的鹽分被代謝沖淡，體質才會不容易水腫。」

飄逸長髮養護秘訣：洗髮前使用頭皮深層清潔產品按摩頭皮

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 10 日 上午 3:38 張貼

之前任容萱曾因工作忙碌關係，壓力較大而有大量掉髮，面對這樣的狀況，任容萱發現自己生活作息以及使用過高的水溫洗髮是造成掉髮的主要原因。因此在洗髮的步驟會特別在洗髮前選擇針對頭皮深層清潔的髮品「呂 滋養韌髮深層清潔」來按摩頭皮，再開始後面的洗髮步驟。

「以前我會依照自己所看到的部分去在意，例如打結、或是特別專注在髮尾的分岔問題，但後來明白要從頭皮最根本的保養開始改善才是解決髮質及落髮的根本之道。」

洗頭完不立刻吹乾 抹上護髮品全部包起

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 15 日 下午 10:51 張貼

在髮質保養的部分，任容萱表示自己非常少染髮，因為自己本身的髮色很黑，頭髮長出一點點就會有很明顯的布丁頭，所以染髮次數大概頂多一年兩次， 另外也告訴我們自己有特別的護髮小方式「我洗完頭後不會立刻吹乾頭髮，會先吹乾頭皮的部分、抹上護髮品之後等個10幾分鐘再全部吹乾。」

任容萱推薦呂滋養韌髮系列



在髮品的選擇上，任容萱會特別挑選不同頭皮所適合的洗護產品，以及不必勤跑沙龍髮廊，自己在家就能DIY護髮的產品。擔任韓國頭髮保養品牌《呂Ryo》一日店長的她，很喜歡最新推出的「滋養韌髮系列」，其中的滋養韌髮髮根強化洗髮精，有高濃縮人蔘精華之外，更加入咖啡因成分，讓強化髮根效果更有感，特別適合壓力型頭皮使用。

透露體質超怕熱：「吹頭髮時是光溜溜＋開電風扇」

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 28 日 下午 11:56 張貼

「我真的超級無敵怕熱，其實連吹頭髮的時候我都是不穿衣服的！」任容萱特別提到自己因為髮量很多，所以吹頭髮每次都是件苦差事，會全身光溜溜的開著電扇一邊吹頭髮，而在吹風機的選擇上除了注重女生們特別喜愛的膠原蛋白功能之外，透露自己更在意吹風機的風量要夠強，能越快吹乾頭髮越好。

想達成的願望「我超級想剪短！」

在 Instagram 查看這則貼文 任容萱（@lorenejen）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 28 日 下午 5:00 張貼

而擁有招牌飄逸浪漫長髮的任容萱，笑著透露其實自己超級無敵想剪短髮，因為一直以來都是長髮的形象，尤其是沒有剪過瀏海。「如果能剪短，我要剪個髮尾彎起的鮑伯頭！然後要配上可愛的短瀏海。」

TEXT／BY GISELE LIU PHOTO／IG@任容萱、任容萱粉絲專頁

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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