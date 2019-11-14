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關穎剷肉20公斤風光站台名錶　成功祕訣靠六親不認

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▲關穎出席羅杰杜彼新錶活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

關穎今為瑞士名錶羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur Blacklight限量腕錶展揭幕，已近5年未公開亮相，是否特別做足保養才露面？她苦笑說：「三寶媽根本沒時間，這已是最好狀態了。」的確她懷每一胎都胖20公斤，現已瘦回水蛇腰，她的第一個口訣是「六親不認」，親友送的食物立刻送出去；第二個口訣「對的時間吃對的東西」。

▲▼關穎出席Roger Dubuis羅杰杜彼『 Excalibur Blacklight』全新限量腕錶展開幕記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲關穎久未公開亮相，三寶媽已瘦回水蛇腰。（圖／記者湯興漢攝）

為了健康曾積極瘦身的關穎，透露六親不認就是把媽媽好意送的月餅或粽子開心收下、再大方送出去，對於口慾相當節制，而她堅守下午四時前攝取蛋白質，最辛苦減肥時曾一口麵包、米飯或甜食都不吃，搭配她擠出一些時間運動或跳舞，成功瘦回女明星姿態。

▲▼關穎出席Roger Dubuis羅杰杜彼『 Excalibur Blacklight』全新限量腕錶展開幕記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲關穎被羅杰杜彼的鑽錶勾起購物慾。（圖／記者湯興漢攝）

因很晚才當媽媽，且演藝工作曾經嘗試的事情都做過了，讓關穎更甘願把心力都奉獻給家庭，雖然經紀人偶爾傳劇本給她看，但她仍無法放下3個幼兒，今在登台前還接到學校通知兒子發燒，讓她一時心慌慌，幸好家人當最佳後援替她接回兒子，才安心上台。

▲▼ 關穎 。（圖／公關照）

▲限量28只的18K玫瑰金Excalibur Blacklight鏤空自動上鍊腕錶，3,520,000元。（圖／品牌提供，以下同）

目前關穎的購物慾全發洩在童裝採購上，今難得被羅杰杜彼的Excalibur Blacklight限量錶撩起購物慾，因為品牌著名的Astral Skeleton星辰鏤空結構，首度以微型藍寶石打造，在暗夜或者紫外線光照射下會發光，彷彿漂浮在半空中，關穎所戴全球限量28只玫瑰金錶，會展現莓粉色的結構，而白K金錶款與鈦合金腕錶則分別呈現藍或綠色線條，各限量88只。

▲▼ 關穎 。（圖／公關照）▲▼ 關穎 。（圖／公關照）

▲18K白金Excalibur Blacklight鏤空自動上鍊腕錶（左）3,200,000元，DLC鈦合金材質的Excalibur Blacklight鏤空自動上鍊腕錶，2,680,000元。

關鍵字：

關穎, Roger Dubuis, 羅杰杜彼
fashion.net

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